У Украины нет таких запасов полезных ископаемых, на которые надеется Трамп, — Bloomberg Сегодня 11:48

У Украины нет таких запасов полезных ископаемых, на которые надеется Трамп, — Bloomberg

В Украине нет крупных месторождений полезных ископаемых, и заинтересованность президента США Дональда Трампа украинскими недрами не имеет никакого смысла.

Об этом утверждает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Журналист делает такие выводы, ссылаясь на Геологическую службу США. По его словам, она не указывает, что «у страны есть какие-либо запасы». Он называет это «глупостью» и удивляется, что президент США считает по-другому.

По словам Бласа, Вашингтон не в первый раз ошибается в своей геологии в зоне боевых действий. Мол, в 2010 году США объявили, что обнаружили в Афганистане неиспользованные месторождения полезных ископаемых на 1 триллион долларов. Речь шла, в частности, о литии, который имеет важное значение для аккумуляторов электромобилей.

«Но это была, как многие говорили тогда и как все знают сейчас, сплошная фантастика. То же касается вероятных богатств Украины», — констатирует обозреватель.

Он напомнил, что ажиотаж вокруг украинских недр начался с самих украинцев, «отчаянно пытаясь найти способ привлечь Трампа», представили в ноябре новому президенту «план победы», в котором говорилось о потенциале полезных ископаемых в стране.

В феврале Трамп тоже об этом говорил, в частности он заявил, что хочет от Украины «эквивалент полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов».

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«Я был озадачен. Насколько мне известно, в Украине нет значительных месторождений полезных ископаемых, кроме небольших скандиевых шахт. Геологическая служба США, которая занимается этим вопросом, не указывает, что страна имеет какие-либо запасы. Как и любая другая база данных, которая обычно используется в горнодобывающем бизнесе».

Он отметил, что в лучшем случае стоимость всего мирового производства полезных ископаемых достигает 15 миллиардов долларов в год, что равняется стоимости всего двух дней мировой добычи нефти.

«Даже если бы в Украине были гигантские месторождения, они бы не были столь ценны в геоэкономическом плане», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, даже если Украина сможет «как по волшебству» выработать 20% полезных ископаемых мира, это будет равно примерно 3 миллиардам долларов в год, и это очень далеко до тех 500 миллиардов долларов, о которых говорил Трамп.

УНІАН По материалам:

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