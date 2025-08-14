Ответственные работники КГГА профинансировали ремонт частного здания на 1,3 млн грн — Finance.ua
Ответственные работники КГГА профинансировали ремонт частного здания на 1,3 млн грн

Криминал
Государственное бюро расследований уведомило руководителя аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА) и бывшего руководителя одного из коммунальных столичных предприятий о подозрении в растрате бюджетных средств при ремонте приватизированного здания.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По данным следствия, подозреваемые заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в административном здании, которое уже не находилось в коммунальной собственности, а принадлежало частным лицам.
На проведение ремонта израсходовали около 1,3 млн грн. При этом у коммунального предприятие не было договоров аренды на эти помещения, то есть бюджетные средства были использованы для работы в частном объекте.
Действия чиновников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 лет с кон2фискацией имущества.
Finance.ua
