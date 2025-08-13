Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных — Finance.ua

Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных Сегодня 17:21 — Криминал

Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных, Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в.и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны по делу о взятке от киевского застройщика.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, должностное лицо предложило за $1,3 млн «гарантировать» победу в конкурсе на строительство жилья для военных в Святошинском районе Киева. Деньги должны были передаваться в три этапа: $100 тыс. после старта конкурса, $400 тыс. после подписания договора и $800 тыс. после завершения первой очереди строительства.

Со временем застройщик добился уменьшения суммы до $1 млн и передал первый транш. В июне 2025 года соучастники были задержаны сразу после получения части средств. Собранные улики позволили вручить подозрение и самому чиновнику.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, то есть за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

