Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных — Finance.ua

Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в.и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны по делу о взятке от киевского застройщика.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, должностное лицо предложило за $1,3 млн «гарантировать» победу в конкурсе на строительство жилья для военных в Святошинском районе Киева. Деньги должны были передаваться в три этапа: $100 тыс. после старта конкурса, $400 тыс. после подписания договора и $800 тыс. после завершения первой очереди строительства.
Со временем застройщик добился уменьшения суммы до $1 млн и передал первый транш. В июне 2025 года соучастники были задержаны сразу после получения части средств. Собранные улики позволили вручить подозрение и самому чиновнику.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, то есть за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
Поделиться новостью
Также по теме
Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь
Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат
Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн
За $8 000 планировали незаконно переправить военнообязанного в Венгрию
НАБУ разоблачило топ-чиновников Минюста на незаконном завладении 10 млн гривен во время закупок