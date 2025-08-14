Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City — Finance.ua
Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City

Комитет Верховной Рады по обороне одобрил ключевые правки в два законопроекта, которые запускают специальный правовой режим Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет о законопроектах № 13420 (изменения в Налоговый кодекс и другие законы) и № 13421 (изменения в Таможенный кодекс).
Об этом сообщает DOU со ссылкой на Украинский совет оружейников.
Отмечается, что финальный текст учитывает большинство предложений от производителей и устраняет риски в предыдущей версии.

Главные нововведения

  1. Если раньше изменения вносили прямо в Налоговый и другие кодексы, то теперь для Defence City создали отдельный раздел в Законе «О национальной безопасности Украины». Это позволит четко определить, кто и как может получить статус резидента или лишиться его, а также установить механизмы работы режима.
  2. Снижение порога квалифицированного дохода с 90% чистого дохода до 75%, а для предприятий самолетостроения до 50%.
  3. Расширение перечня товаров, подпадающих под режим оборонных, и определение понятия квалифицированного дохода.
  4. Создание полноценного Реестра резидентов, который будет вести Минобороны.
  5. Разрешение на одновременное резидентство в Дія City и Defence City, но без налоговых льгот Defence City в таком случае.
  6. Упразднение обязательной уплаты земельного, экологического и налога на недвижимое имущество после выхода из режима.
  7. Налог на прибыль не платится, если он реинвестируется.
  8. Релокация предприятия теперь не обязательна для получения статуса резидента.

Почему предыдущие версии критиковали

Первая редакция законопроектов получила негативные отзывы от представителей ОПК из-за несоответствия реальным потребностям отрасли и чрезмерного контроля со стороны государства.
Среди ключевых претензий были:
  • отсутствие снижения налоговой нагрузки на зарплаты (в отличие от Дія City);
  • жесткий запрет на распределение прибыли и дивидендов;
  • нечеткие условия по реинвестированию и риск субъективной трактовки налоговыми органами;
  • усложнены условия для входа новых компаний и отсутствие прозрачного механизма перехода из других спецрежимов.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу три законопроекта, необходимых для запуска Defence City — специального режима налогообложения и регулирования для поддержки украинских производителей оружия. Речь идет о налоговой (№ 13420), таможенной (№ 13421) и регуляторной части (№ 13422−1).
По материалам:
Dou
