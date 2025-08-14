Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City — Finance.ua

Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City
Комитет Верховной Рады по обороне одобрил ключевые правки в два законопроекта, которые запускают специальный правовой режим Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет о законопроектах № 13420 (изменения в Налоговый кодекс и другие законы) и № 13421 (изменения в Таможенный кодекс).
Об этом сообщает DOU со ссылкой на Украинский совет оружейников.
Отмечается, что финальный текст учитывает большинство предложений от производителей и устраняет риски в предыдущей версии.
Главные нововведения
- Если раньше изменения вносили прямо в Налоговый и другие кодексы, то теперь для Defence City создали отдельный раздел в Законе «О национальной безопасности Украины». Это позволит четко определить, кто и как может получить статус резидента или лишиться его, а также установить механизмы работы режима.
- Снижение порога квалифицированного дохода с 90% чистого дохода до 75%, а для предприятий самолетостроения до 50%.
- Расширение перечня товаров, подпадающих под режим оборонных, и определение понятия квалифицированного дохода.
- Создание полноценного Реестра резидентов, который будет вести Минобороны.
- Разрешение на одновременное резидентство в Дія City и Defence City, но без налоговых льгот Defence City в таком случае.
- Упразднение обязательной уплаты земельного, экологического и налога на недвижимое имущество после выхода из режима.
- Налог на прибыль не платится, если он реинвестируется.
- Релокация предприятия теперь не обязательна для получения статуса резидента.
Почему предыдущие версии критиковали
Первая редакция законопроектов получила негативные отзывы от представителей ОПК из-за несоответствия реальным потребностям отрасли и чрезмерного контроля со стороны государства.
Среди ключевых претензий были:
- отсутствие снижения налоговой нагрузки на зарплаты (в отличие от Дія City);
- жесткий запрет на распределение прибыли и дивидендов;
- нечеткие условия по реинвестированию и риск субъективной трактовки налоговыми органами;
- усложнены условия для входа новых компаний и отсутствие прозрачного механизма перехода из других спецрежимов.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу три законопроекта, необходимых для запуска Defence City — специального режима налогообложения и регулирования для поддержки украинских производителей оружия. Речь идет о налоговой (№ 13420), таможенной (№ 13421) и регуляторной части (№ 13422−1).
