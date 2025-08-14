Реформа нотариата: Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление — Finance.ua
Реформа нотариата: Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление

Казна и Политика
23
Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление в рамках реформы нотариата. Оно полностью перестраивает рабочие процессы и делает использование реестра более удобным для нотариусов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что изменилось

Ранее система была устаревшей и сложной: нотариусы тратили время на неудобный интерфейс и вручную вводили много повторяющейся информации, что замедляло работу и повышало риск ошибок. Новый интерфейс упрощает работу, а все функции логически сгруппированы и доступны.
«Работа нотариусов станет быстрее, а риск случайных ошибок — минимальным», — подчеркнули в министерстве.
Реестр получил умный поиск: пользователь может искать доверенность по нескольким критериям одновременно, а не только по одному идентификатору.
В будущем граждане смогут проверять нотариальные доверенности через Дію, отсканировав QR-код.

Что такое еНотариат

Это государственная электронная система, объединяющая все цифровые инструменты и реестры для работы нотариусов.
Через еНотариат:
  • нотариусы будут автоматизированно вносить данные в реестры Минюста;
  • будут создавать электронные документы с уникальным идентификатором;
  • граждане и бизнес получат безопасный доступ к информации о нотариальных действиях с соблюдением нотариальной тайны.
Напомним, Министерство иностранных дел с 1 июля запустило новую услугу по подаче документов для нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины за границей.
Украинцы за границей получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» представлять информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.
В 2024 году Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования обновленного Реестра доверенностей в системе е-нотариата для нотариусов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
