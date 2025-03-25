В Украине запустили веб-сайт для поиска нотариусами наследников — Finance.ua

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В Украине запустили веб-сайт для поиска нотариусами наследников

Личные финансы
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В Украине запустили веб-сайт для поиска нотариусами наследников
В Украине запустили веб-сайт для поиска нотариусами наследников
Получив уведомление об открытии наследства, нотариус обязан сообщить об этом наследникам, место жительства или работы которых известно. В то же время нотариус может совершить вызов наследников путем публичного объявления.
Следовательно, сообщают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, чтобы обеспечить реализацию этой нормы статьи 63 Закона «О нотариате», Нотариальная палата Украины презентовала веб-сайт «Розыск наследников», на котором нотариусы могут размещать соответствующие объявления.
По сообщению НПУ, проект «Розыск наследников» должен стать единой платформой для публикации объявлений, чтобы упростить этот процесс и для нотариусов, и для людей. Ведь во время войны наследственных дел стало больше.
В соответствии с Гражданским кодексом наследство открывается в результате смерти человека или объявления его умершим. Время открытия наследства — день смерти человека или день, с которого человек объявляется умершим.
Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства.
В интересах наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя с целью сохранения его до принятия наследства наследниками или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным осуществляется охрана наследственного имущества.
Меры по охране наследственного имущества принимает нотариус. Эта охрана длится до истечения срока, установленного для принятия наследства, или вступления в законную силу решения суда о признании наследства выморочным.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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