Зеленский сообщил детали нового соглашения с Великобританией — Finance.ua

Зеленский сообщил детали нового соглашения с Великобританией
Президент Украины Владимир Зеленский провел важную двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждали гарантии безопасности, инвестиции в производство дронов и возможности усиления военной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
«Хорошая, полезная встреча с премьер-министром Британии Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции», — подчеркнул Зеленский.
Читайте также
По словам президента, вчера вместе со всеми партнерами, а сегодня в двустороннем формате, они с премьером обсудили ожидания от встречи российского диктатора владимира путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске и вероятные перспективы.
Также во время встречи политики подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать россию к прекращению убийств и настоящей содержательной дипломатии.
«Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы безопасности», — отметил президент.
Он также рассказал, что обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства.
«При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение», — добавил он.
Как отметил президент, уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат — провести формат расширенной встречи Украина-Британия.
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский сообщил детали нового соглашения с Великобританией
Реформа нотариата: Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление
Кабмин назвал дату окончательного отключения 3G в Украине
Нацбанк предлагает разрешить ФЛП быть пользователями Системы BankID: каковы изменения
Пенсионеров будут привлекать в «Армию восстановления» в прифронтовых областях
Новые условия для резидентов и налоговые изменения: Рада внесла правки в законопроекты Defence City