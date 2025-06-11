Великобритания профинансирует закупку оружия для Украины почти на 1,7 млрд фунтов — Finance.ua

Великобритания профинансирует закупку оружия для Украины почти на 1,7 млрд фунтов Сегодня 19:10 — Казна и Политика

Великобритания профинансирует закупку оружия для Украины почти на 1,7 млрд фунтов

Правительство Украины согласовало привлечение почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов от Великобритании. Средства будут направлены на закупку вооружения для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

На эти средства Украина планирует приобрести зенитные ракетные комплексы Rapid Ranger и многоцелевые ракеты Marlet. Как отметил Шмыгаль, это усилит способность защищать украинское небо и останавливать атаки.

Премьер также напомнил о другой помощи от Великобритании — 350 миллионов фунтов на поставку беспилотников. Речь идет о 100 тысячах дронов, которые Украина должна получить уже в этом году.

По словам Шмыгаля, с начала года почти 60% всех расходов госбюджета правительство направило на оборону и безопасность.

Напомним, ранее Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца апреля 2026 года. Это в десять раз больше, чем планировалось раньше. В Лондоне подчеркнули, что дроны уже коренным образом изменили ход современных войн, в частности, в войне против россии.

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Поставка дронов стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов (около 473 миллионов долларов) — часть более широкого пакета военной помощи Украине, общий объем которого составляет 4,5 миллиарда фунтов.

Кроме того, в течение 2025−2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов $3 млрд от Британии.

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