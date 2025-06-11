Правительство планирует увеличить расходы на оборону еще на 400 млрд грн: откуда возьмут деньги — Finance.ua
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Правительство планирует увеличить расходы на оборону еще на 400 млрд грн: откуда возьмут деньги

Казна и Политика
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Правительство планирует увеличить расходы на оборону еще на 400 млрд грн: откуда возьмут деньги
Правительство планирует увеличить расходы на оборону еще на 400 млрд грн: откуда возьмут деньги
Из-за меньших объемов прямой помощи в виде оружия от международных партнеров, Украина в этом году активнее финансирует закупки вооружения собственными силами. Для этого правительство готовится внести изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн.
Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.
Средства планируют привлечь из нескольких источников:
  • перевыполнение налоговых и таможенных поступлений;
  • внутренних заимствований (ОВГЗ);
  • грантов от партнеров.
«За пять месяцев налоговая и таможня превысили плановые показатели на 41 миллиард гривен. Все эти дополнительные поступления пойдут на нужды обороны», — объяснила она.
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Кроме того, в этом году Украина уже получила грант на закупку вооружения у Великобритании — примерно 82 млрд грн. Это единственные средства партнеров, которые можно использовать непосредственно на оборону. Также правительство планирует увеличить объемы внутренних заимствований.
Как отметила Пидласса, Минобороны быстро реагирует на изменения на фронте и колебания в поставках оружия. В первой половине года на вооружение и боеприпасы уже заключены контракты более чем на 300 млрд грн.
«Когда возникает пауза в поставках, правительство оперативно ищет ресурсы, чтобы наши войска имели все необходимое. Изменения в бюджет будут приняты до конца августа, и никаких перебоев в обеспечении военных не будет, как не было и в предыдущие годы», — подчеркнула она.
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По словам депутата, о повышении налогов пока речь не идет. Все дополнительные расходы будут возмещаться за счет уже упомянутых источников.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что правительство планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистического сценария — продолжение войны в течение всего следующего года. Планирование госбюджета усложняется из-за неопределенности развития событий.
Он также заявлял, что Кабинет Министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 год, поскольку финансирования на Вооруженные Силы не хватает.
В то же время, Национальный банк Украины убежден, что сейчас нет ни нужды, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета.
По материалам:
Finance.ua
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