Оборона на первом месте: три четверти бюджета Украины направили на военные нужды — Finance.ua

Оборона на первом месте: три четверти бюджета Украины направили на военные нужды Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Оборона на первом месте: три четверти бюджета Украины направили на военные нужды

Расходы на безопасность в Украине значительно опережают рост всех остальных расходов. Так, за I квартал 2025 года на нужды, связанные с безопасностью и обороной, направили $20,8 млрд, из которых $16,4 млрд — использовало Министерство обороны Украины. Это +55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост расходов Министерства обороны в первую очередь объясняется стабильным поступлением помощи от международных партнеров. В отличие от начала 2024 года, сейчас отсутствуют аналогичные перебои в поставке военно-технических средств, что существенно влияет на сектор. Благодаря этому, Минобороны в первом квартале 2025 года использовало $5,8 млрд из специального фонда, через которую направляется международная помощь. Для сравнения, за тот же период в прошлом году было использовано всего $2,7 млрд», — подсчитали в KSE.

Налоговые платежи

В I квартале 2025 года в госбюджет поступило на 14,3% больше налогов, чем планировалось. Основная причина — изменения в налоговой политике, принятые в конце прошлого года, и рост инфляции.

Наибольший прирост — на 43,7% - продемонстрировали налог на доходы физических лиц и военный сбор, которых удалось собрать $2,5 млрд. Однако НДС остается самым большим источником налоговых поступлений с долей 21,6% в общей структуре доходов.

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Более $1 млрд принесло повышение ставок налога на прибыль для финансовых учреждений и банков. Авансовые платежи с владельцев АЗС и повышение акциза на табачные изделия тоже поспособствовали существенному увеличению поступлений налогов. Как результат, план по налогам на I квартал превышен на 14,3% или $1,5 млрд.

Важную роль в формировании доходов бюджета сыграли и неналоговые поступления. В I квартале аккумулировано $7,7 млрд, что составляет 34,7% всех доходов бюджета за этот период. Основным источником таких доходов была военная помощь, предоставленная иностранными партнерами — $6,6 млрд или 86% всех неналоговых доходов.

Социальные расходы

Расходы на социальную поддержку, наоборот, сократились на 15,7% - до $2,5 млрд в целом из-за корректировки политики и уменьшения трансфертов, чего требует фокус на обороне. Отдельные статьи расходов были сокращены еще больше:

более чем на 30% уменьшилась помощь уязвимым группам населения, включая внутренне перемещенных лиц — из-за более жестких правил получения средств;

на 26% - до $1,7 млрд — сократились трансферты в Пенсионный фонд после перевода специальных категорий пенсионеров на общую систему.

В целом на социально-экономическое развитие в I квартале направлено $7,1 млрд или 25,4% госбюджета. Для сравнения, в 2024 году доля этих расходов составила 33% или $7,3 млрд, а финансирование безопасности и обороны за тот же период — около 67% ($14,8 млрд).

Международная поддержка

В I квартале 2025 года внешние заимствования составили $6,3 млрд.

$4,2 млрд из них получено в рамках механизма ERA, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Дополнительно $1,7 млрд предоставила Канада.

Еще $400 млн составляет транш от МВФ по условиям 4-летней программы финансирования (EFF).

Донорская поддержка, составляющая более 10% поступлений, постепенно восстанавливается. Так, в I квартале поступило на 130% больше грантов, чем в прошлом году. В общей сложности $2,3 млрд.

Интересно, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых существенно не отразится на государственных финансах в 2025 году.

«Во-первых, окончательная версия договора не конвертирует ранее предоставленную США грантовую помощь в долг. Во-вторых, в созданный ассоциированный фонд будут поступать относительно небольшие суммы от Украины. Например, по оценкам Министерства финансов, если бы фонд работал на аналогичных условиях с 2019 года, за 5 лет украинская сторона внесла бы в него около $71 млн», — отмечают в KSE.

В свою очередь, значительно больше повлияет окончание «экономического безвиза» с ЕС 5 июня. Без своевременной замены он может снизить экспорт на $1,5−2 млрд (около 6% от общего объема) и замедлить рост ВВП на 2,5%.

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