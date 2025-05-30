Повышение налогов для граждан и ФЛП: Гетманцев рассказал о планах правительства — Finance.ua

Повышение налогов для граждан и ФЛП: Гетманцев рассказал о планах правительства
В Украине в прошлом году правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Изменения в налогах для физических лиц и бизнеса в Украине предлагаются и могут быть утверждены в соответствии с утвержденной Кабмином в 2024 году Национальной стратегией доходов до 2030 года, где речь идет и о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц.
Об этом рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фокусу.
«Вообще реформа налогообложения доходов давно актуальна, еще до войны была актуальна. И я это отстаивал. Реформа предусматривает осовременивание налогообложения доходов. Первое — это реформирование единого налога по польской модели после войны. Это есть в НДД. Мы с той системой единого налога, когда сверхбольшой бизнес уклоняется через дробление, не пройдем в ЕС. Нас не пустят. Второе — это прогрессия и расширение возможностей для налоговых вычетов и, как ни странно, уменьшение объекта налогообложения», — сказал народный депутат.
По его мнению, в налоговом смысле прогрессия — это не об увеличении налоговой нагрузки, а о более справедливом налогообложении.
«Когда, например, у нас сейчас есть ставка 18%, а в результате прогрессии будет ставка, например, 10%, 18% и 25% (условно) в зависимости от доходов. Поэтому для определенных лиц ставка будет уменьшена, для определенных останется нынешней, для определенных лиц увеличится. Я бы еще отстаивал уменьшение ставки налога на прибыль предприятий до 10%», — отметил Гетманцев.
Говоря о других налогах, глава комитета парламента отметил, что не видит сегодня оснований для изменения размера НДС.
«Я лично не буду говорить за правительство, потому что там есть разговоры сейчас с МВФ о 2026 году. За себя скажу: я не вижу на сегодняшний день оснований для повышения налога на добавленную стоимость. И если мы говорим о бюджете даже в 2026 году, то перед тем, как говорить о каком-то повышении, правительство должно сначала показать использование потенциала детенизации, который сверхмощный. Второе: правительство должно использовать потенциал экономии ресурсов. То есть эти все программы типа кэшбека и других неэффективных государственных программ нужно сократить. И третье: правительство должно использовать потенциал ОВГЗ (военных облигаций), привлекая деньги местных бюджетов и банковской системы. Эти три источника они должны использовать, и за счет этого они должны решить вопрос с бюджетом на следующий год. И если их будет недостаточно, то только тогда мы сможем говорить о каком-то налогообложении, и очень осторожно», — говорит Гетманцев.
Относительно изменения налогов в Украине из-за будущего вступления в ЕС народный депутат сообщил, что ЕС не требует от Украины определенных изменений налоговых ставок.
Нет, этого нет. Мы не можем сделать налогообложение, как в оффшорной зоне, не можем существенно снизить налогообложение, и это тоже требования ЕС. Но у нас сейчас средние по ЕС ставки, немного даже ниже средних, но они в пределах разумных ставок. То есть, нам именно ставки для вступления в ЕС увеличивать точно не нужно. Еще раз подчеркну — кое-где речь может идти даже об уменьшении", — заметил Гетманцев.
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