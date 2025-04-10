Какие налоги больше всего наполняют местные бюджеты Украины (инфографика) — Finance.ua

Какие налоги больше всего наполняют местные бюджеты Украины (инфографика)
В I квартале 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 120 млрд грн, что на 18,4 млрд грн больше по сравнению с I кварталом прошлого года.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Какие налоги наполнили бюджет
Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за I квартал 2025 года были:
- 63,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 19,8 млрд грн — единый налог;
- 10,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
- 10,2 млрд грн — плата за землю;
- 7,8 млрд грн — акцизный налог;
- 2,6 млрд грн — налог на недвижимое имущество.
Наибольший прирост доходов общего фонда местных бюджетов до I кварталу 2024 года зафиксирован в Киевской (+24,5%), Ровенской (+24,3%), Волынской (+23,5%), Хмельницкой (+23,4%) и Ивано-Франковской (+23%) областях.
Увеличение доходов в этих регионах связано преимущественно с внутренним перемещением граждан и бизнесов с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были временно оккупированы или находятся в оккупации рф.
Соответственно, наименьший показатель доходов наблюдается в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.
Благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления за I квартал 2025 года удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 18,1% по сравнению с I кварталом 2024 года.
За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее могут осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.
Поделиться новостью