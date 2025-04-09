Платежи на счета родственникам не облагаются налогом — Гетманцев — Finance.ua
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Платежи на счета родственникам не облагаются налогом — Гетманцев

Казна и Политика
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Платежи на счета родственникам не облагаются налогом — Гетманцев
Платежи на счета родственникам не облагаются налогом — Гетманцев
Нужно ли декларировать карточные переводы и платить налоги за них? Об этом рассказал Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Он отметил, что платежи на счета родственникам не облагаются налогом, не облагались налогом и облагаться налогом не будут.
Депутат объяснил, в каких случаях украинцам придется платить налоги, а в каких этого не нужно делать.
1. В соответствии с требованиями ст. 174 НКУ, по 0 ставке облагаются налогом объекты наследства и дарения, которые наследуются членами семьи физического лица, относящегося к первой и второй степени родства (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 НКУ муж, жена, дети мужа и жены, родители мужа и жены, дедушка, бабушка, братья, сестры, внуки)
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Подарки от указанных выше родственников, в том числе деньги на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению.
«Также в соответствии с пп. 165.1.31 не облагаются налогом доходы в виде возвратной финансовой помощи, то есть если вам кто-то (любой) одолжил деньги, а вы их вернули, то это также не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором», — сказал Гетманцев.
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2. Если платеж не является доходом лица от налогового агента (предпринимателя), то подлежит налогообложению. Сам собой платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, написал Гетманцев.
У налоговой нет доступа к счетам и банковской тайне, которую до конца войны раскрывать точно не планируют и до окончания налоговой реформы.
«Не знаю, кто и зачем накручивает людей, кто там дает комментарии и зачем, но эту „зраду“ тоже убрали», — резюмировал Гетманцев.
По материалам:
Finance.ua
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