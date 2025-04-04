Частные денежные переводы в Украину продолжают стремительно падать — Finance.ua

Частные денежные переводы в Украину продолжают стремительно падать Сегодня 08:30 — Личные финансы

Частные денежные переводы в Украину продолжают стремительно падать

Объем частных денежных переводов в феврале уменьшился на 17,3% и составил 0,7 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 12,4%, а другие поступившие через официальные каналы частные переводы снизились на 20,5%.

В целом по официальным каналам направлено на 17% переводов меньше, чем в феврале прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 17,7% по сравнению с февралем прошлого года.

Всего за январь-февраль текущего года объемы денежных переводов снизились на 18,8%: чистая оплата труда сократилась на 20,5%, а частные трансферты снизились на 16,6%.

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Напомним, Национальный банк не продлил регуляторное ограничение в размере 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту».

В то же время шесть банков продлят лимиты на карточные переводы.

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Українські Новини По материалам:

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