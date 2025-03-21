Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года

Финтех и Карты
22
Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года
Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года
Национальный банк Украины прогнозирует, что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова заместителя главы НБУ Алексея Шабана.
По его словам, в настоящее время к системе подключились 19 банков из 61, которые работают на украинском рынке. Восемь из них — со статусом системно важных, в том числе Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк и А-Банк.
Среди других подключенных учреждений — Клиринговый Дом, Скай Банк, Альтбанк, Идея Банк, ЕПБ, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Коминбанк и Банк Авангард.

Читайте также: Лимиты на карточные переводы с 1 февраля

Мгновенные переводы СЕП-4.1 уже активно используются: если в декабре 2024 года их количество составляло 11,5 тысяч, то за январь-февраль 2025 года их количество выросло до 55,2 тысяч, а общая сумма таких платежей достигла 543 миллионов гривен. По словам Шабана, в настоящее время 75% переводов обрабатываются менее чем за две секунды, а 88% - до трех секунд.
Национальный банк рассчитывает, что все системно важные банки присоединятся к системе в первой половине 2025 года. СЕП-4.1 ориентирован именно на мгновенные переводы, а базовое требование к скорости платежа — не более 10 секунд для транзакции между банками через IBAN.
Ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.

Читайте также: Условия популярных карт от крупнейших украинских банков

По итогам 2024 года наибольшее количество переводов составляли платежи до 1000 гривен — 40% всех транзакций. Платежи от 1000 до 100 000 гривен охватывали 55%, а переводы более 100 000 гривен составляли всего 5%.
Однако в общей сумме платежей эти пропорции выглядят иначе: малые переводы до 1000 гривен формировали всего 1% оборота, операции от 1000 до 100 000 гривен — 1,4%, а 98,5% от общей суммы приходилось на платежи более 100 000 гривен
Напомним, в 1 декабря 2024 года в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо, а предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП составляет не более 10 секунд.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems