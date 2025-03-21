Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года — Finance.ua

Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года Сегодня 12:21 — Финтех и Карты

Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года

Национальный банк Украины прогнозирует, что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

По его словам, в настоящее время к системе подключились 19 банков из 61, которые работают на украинском рынке. Восемь из них — со статусом системно важных, в том числе Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк и А-Банк.

Среди других подключенных учреждений — Клиринговый Дом, Скай Банк, Альтбанк, Идея Банк, ЕПБ, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Агропросперис Банк , Аккордбанк, Коминбанк и Банк Авангард.

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Мгновенные переводы СЕП-4.1 уже активно используются: если в декабре 2024 года их количество составляло 11,5 тысяч, то за январь-февраль 2025 года их количество выросло до 55,2 тысяч, а общая сумма таких платежей достигла 543 миллионов гривен. По словам Шабана, в настоящее время 75% переводов обрабатываются менее чем за две секунды, а 88% - до трех секунд.

Национальный банк рассчитывает, что все системно важные банки присоединятся к системе в первой половине 2025 года. СЕП-4.1 ориентирован именно на мгновенные переводы, а базовое требование к скорости платежа — не более 10 секунд для транзакции между банками через IBAN.

Ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.

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По итогам 2024 года наибольшее количество переводов составляли платежи до 1000 гривен — 40% всех транзакций. Платежи от 1000 до 100 000 гривен охватывали 55%, а переводы более 100 000 гривен составляли всего 5%.

Однако в общей сумме платежей эти пропорции выглядят иначе: малые переводы до 1000 гривен формировали всего 1% оборота, операции от 1000 до 100 000 гривен — 1,4%, а 98,5% от общей суммы приходилось на платежи более 100 000 гривен

Напомним, в 1 декабря 2024 года в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо, а предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП составляет не более 10 секунд.

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