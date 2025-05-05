МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых — Finance.ua

МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых Сегодня 14:00 — Казна и Политика

МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых

Международный валютный фонд на Spring Meetings-2025 в Вашингтоне дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. Речь шла, в частности, о повышении некоторых налогов.

Об этом Forbes Ukraine рассказали источники, участвовавшие во встречах в конце апреля.

На встречах Украину представляли премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный вместе с командами.

«У нас есть потенциальный дополнительный ресурс и без повышения налогов в 2025 году. Фокусировались уже на 2026-м», — сообщил Марченко в письменном ответе Forbes Ukraine.

По словам собеседников издания, представители Украины и МВФ обсуждали повышение налогов. Речь шла о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), переходе к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и усилении детенизации экономики.

Кроме того, сообщил Марченко, была обсуждена полная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины.

Переход на прогрессивную шкалу НДФЛ предусматривает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался «налог на роскошь», сообщили два чиновника.

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Еще больше, добавил источник, говорили о детенизации экономики. МВФ, в частности, озабочен возможным уклонением от налогов из-за упрощенной системы.

Никакой конкретики о том, когда и как могут изменяться ставки налогов, не обсуждалось.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что с наполнением госбюджета-2026 остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании — не исключено, что налоговую базу можно пересмотреть.

Слово і Діло По материалам:

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