МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых

Казна и Политика
134
МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых
МВФ советует Украине повысить НДС и ввести прогрессивный налог для богатых
Международный валютный фонд на Spring Meetings-2025 в Вашингтоне дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. Речь шла, в частности, о повышении некоторых налогов.
Об этом Forbes Ukraine рассказали источники, участвовавшие во встречах в конце апреля.
На встречах Украину представляли премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный вместе с командами.
Читайте также
«У нас есть потенциальный дополнительный ресурс и без повышения налогов в 2025 году. Фокусировались уже на 2026-м», — сообщил Марченко в письменном ответе Forbes Ukraine.
По словам собеседников издания, представители Украины и МВФ обсуждали повышение налогов. Речь шла о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), переходе к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и усилении детенизации экономики.
Кроме того, сообщил Марченко, была обсуждена полная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины.
Переход на прогрессивную шкалу НДФЛ предусматривает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался «налог на роскошь», сообщили два чиновника.
Читайте также
Еще больше, добавил источник, говорили о детенизации экономики. МВФ, в частности, озабочен возможным уклонением от налогов из-за упрощенной системы.
Никакой конкретики о том, когда и как могут изменяться ставки налогов, не обсуждалось.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что с наполнением госбюджета-2026 остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании — не исключено, что налоговую базу можно пересмотреть.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems