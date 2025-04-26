Минфин: Украина рассчитывает на дополнительные $1,9 млрд от МВФ до конца года — Finance.ua
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Минфин: Украина рассчитывает на дополнительные $1,9 млрд от МВФ до конца года

Казна и Политика
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Минфин: Украина рассчитывает на дополнительные $1,9 млрд от МВФ до конца года
Минфин: Украина рассчитывает на дополнительные $1,9 млрд от МВФ до конца года
Успешные пересмотры программы МВФ позволят привлечь дополнительно $1,9 млрд к концу этого года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам встречи премьер-министра Украины Денис Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Вашингтоне.

Сколько средств предоставил МВФ Украине с начала войны

По словам Марченко, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 12,8 млрд. долларов бюджетной поддержки исключительно от МВФ.
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Он также отметил, что финансовая программа Механизма расширенного финансирования создает основу для восстановления экономики страны и способствует вступлению в ЕС.
В ведомстве напомнили, что в марте 2023 года Совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины в размере 15,5 млрд долларов. Из этой суммы 10,1 млрд дол. уже привлечены по результатам семи успешных просмотров программы.
На 2025 г. программой МВФ предусмотрено до 2,3 млрд долларов по результатам четырех просмотров. Первые 400 млн долларов поступили в госбюджет в марте этого года.
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В Минфине подчеркнули, что Украина уже выполнила 40 структурных маяков (условий) программы EFF.
Основные направления реформ включают:
  • укрепление макрофинансовой стабильности;
  • усовершенствование структурной фискальной политики;
  • усиление фискальной прозрачности;
  • улучшение управления государственными инвестициями;
  • дерегуляцию экономической деятельности;
  • улучшение бизнес-климата;
  • усиление борьбы с коррупцией;
  • реформу энергетического сектора.
Кристалина Георгиева со своей стороны заверила, что МВФ продолжит поддерживать Украину.
По материалам:
Finance.ua
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