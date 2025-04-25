МВФ существенно улучшил прогноз относительно курса доллара в Украине — Finance.ua

МВФ существенно улучшил прогноз относительно курса доллара в Украине Сегодня 11:00 — Валюта

МВФ существенно улучшил прогноз относительно курса доллара в Украине

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2030 году. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2025 г.).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:

2025 год — 42,5 грн/долл. (прогноз за октябрь прошлого года — 45,0 грн/долл.);

2026 год — 45,6 грн/долл. (предыдущий прогноз — 46,8 грн/долл.);

2027 год — 47,5 грн/долл. (предыдущий прогноз — 48,6 грн/долл.);

2028 год — 48,9 грн/долл. (предыдущий прогноз — 50,2 грн/долл.);

2029 год — 50,1 грн/долл. (предыдущий прогноз — 51,7 грн/долл.);

2030 год — 51,6 грн/долл.

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Напомним, в то же время МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,0% (в октябрьском прогнозе показатель был на уровне 2,5%).

Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу НБУ, банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Финансовые аналитики в апреле 2025 года ожидают курс через 12 месяцев 44,75 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за февраль (45,27 грн/доллар);

Эксперты также обращают внимание на изменение тенденции выбора украинцами валюты. Традиционно в Украине доллар составлял примерно 90% ввозимой валюты, однако в последнее время ощутимо возрос интерес к евро, поэтому на доллар приходится уже около 75% «импорта» кэша;

По мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать несколько меньший курс. Он считает, что среднегодовой будет примерно 43−44 грн, а к концу года может вырасти до 46−46,5 грн.

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