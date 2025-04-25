МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие годы — Finance.ua

МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие годы Сегодня 10:04 — Казна и Политика

МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие годы

Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины к 2030 году.

Об этом говорится в World Economic Outlook (за апрель 2025 г.).

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По оценке МВФ, имеющееся население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек.

В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек.

В 2023 году — до 34,0 млн человек.

В 2024 году — до 33,3 млн человек.

МВФ прогнозирует такую ​​численность населения:

2025 год — 32,9 млн человек (прогноз за октябрь прошлого года — 33,0 млн человек)

2026 год — 33,4 млн человек (прогноз за октябрь — 34,2 млн человек)

2027 год — 34,0 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек)

2028 год — 34,0 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек)

2029 год — 34,0 млн человек (прогноз за октябрь — 34,5 млн человек)

2030 год — 33,9 млн человек.

Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).

Напомним, согласно опросу ООН, опубликованному в сентябре 2022 года, большинство украинских беженцев (68%) собирались «в будущем» вернуться домой. Еще 13% хотели сделать это в ближайшие три месяца. Не хотели возвращаться только 4% опрошенных, не определились — 15%.

Последний опрос показал, что 57% украинцев собираются в будущем вернуться, в течение ближайшего года — только 5%. Количество беженцев, планирующих остаться за границей, возросло до 12%. Не определились со своим будущим — 27%.

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