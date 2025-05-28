Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025 — Finance.ua
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Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025

Казна и Политика
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Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025
Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025
Украина потратила 765 млрд грн, или 64,5% всех расходов бюджета, на сектор безопасности и обороны с начала 2025 года. В частности, в апреле на оборону ушло 204,9 млрд грн.
Об этом сообщили в министерстве финансов.
За первые четыре месяца 2025 года 64,5% всех расходов общего фонда госбюджета ушли на оборону, из них 204,9 млрд грн в апреле.
Средства направили на:
  • денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, за четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн на приоритетные расходы.
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Правительство утвердило распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусматривающее выплату денежной компенсации на приобретение жилья для Защитников и Защитниц Украины и членов их семей. Общий объем финансирования составляет более 3,9 млрд грн.
В ВРУ зарегистрировали законопроект № 13296, предусматривающий возобновление ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен для всех военнослужащих, независимо от формы службы.
По материалам:
Finance.ua
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