Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025 — Finance.ua

Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025 Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Украина израсходовала на оборону 765 млрд грн с начала 2025

Украина потратила 765 млрд грн, или 64,5% всех расходов бюджета, на сектор безопасности и обороны с начала 2025 года. В частности, в апреле на оборону ушло 204,9 млрд грн.

Об этом сообщили в министерстве финансов.

За первые четыре месяца 2025 года 64,5% всех расходов общего фонда госбюджета ушли на оборону, из них 204,9 млрд грн в апреле.

Средства направили на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Напомним, за четыре месяца 2025 года из общего фонда госбюджета потратили 1,2 трлн грн на приоритетные расходы.

Правительство утвердило распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусматривающее выплату денежной компенсации на приобретение жилья для Защитников и Защитниц Украины и членов их семей. Общий объем финансирования составляет более 3,9 млрд грн.

В ВРУ зарегистрировали законопроект № 13296, предусматривающий возобновление ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен для всех военнослужащих, независимо от формы службы.

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