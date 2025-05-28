ПВО и ракетная программа. Зеленский заявил, что Украине необходимо $30 млрд для запуска производства на полную мощность — Finance.ua

ПВО и ракетная программа. Зеленский заявил, что Украине необходимо $30 млрд для запуска производства на полную мощность Сегодня 12:03 — Казна и Политика

ПВО и ракетная программа. Зеленский заявил, что Украине необходимо $30 млрд для запуска производства на полную мощность

Украине необходимо $30 млрд, чтобы полноценно развернуть производство продукции военно-промышленного комплекса. В ближайшее время страна будет готова к лицензированию систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 мая, пишет «Интерфакс-Украина».

Эта сумма нужна, чтобы развернуть производство, в частности ракетной программы, на полную мощность. Пока мы недофинансированы примерно на эту сумму каждый год", — пояснил он.

Украина способна разработать эффективный ответ на российские ракетные атаки при условии надлежащего финансирования своей программы, заявил президент. В то же время, Украина уже нашла две трети средств на закупку артиллерийских снарядов за рубежом, что не касается внутреннего производства.

«Мы добились значительного прогресса в ракетной программе, которую называют „украинская баллистика“. Для ее развития необходимы дополнительные средства, которые не покрываются двусторонним финансированием с партнерами. Мы ищем возможности для увеличения инвестиций в это направление», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится обеспечить финансирование и безопасность для новых производственных линий, в частности, путем их создания за рубежом.

«Это позволит привлечь дополнительные средства, ведь партнеры будут финансировать общие проекты, расположенные за их пределами. После войны партнеры смогут получить доступ к этим технологиям. Такие производства начнут работать уже в этом году», — добавил он.

По ПВО Зеленский отметил: «Мы близки к лицензированию новых систем. Некоторые решения уже на подходе, но деталей пока не разглашаю». Он также уточнил, что Украина осторожно использует ракеты для систем Patriot, применяя их против баллистических и крылатых ракет, при поддержке партнеров.

«Мы можем удивить россию, если у нас будут средства. На все их ракеты мы найдем ответ, если получим финансирование в нужное время. Приблизит ли это мир? Да, ведь россияне пока не ощущают войны, в отличие от нас», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что россия каждый месяц мобилизует 50 000 военных, а в мае — 40 000.

«Они платят им более $10 000, используя разные бюджеты: местные, правительственные, органы власти. Это включает выплаты за контракты и другие стимулы», — добавил президент.

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