Сколько стоят ракеты к системам ПВО, которые закрывают небо Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят ракеты к системам ПВО, которые закрывают небо Украины (инфографика) Сегодня 18:00 — Казна и Политика

россия тратит сотни миллионов долларов на массированные удары по Украине ракетами и дронами. При этом стоимость отражения этих атак тоже очень высока, учитывая, какие системы противовоздушной обороны сейчас стоят на вооружении ВСУ.

А если речь идет, например, об уничтожении «шахедов», то финансовый ущерб Украины превышает ущерб россии от их запуска. «Слово и дело» разобралось, сколько стоят ракеты к системам ПВО, закрывающим небо Украины.

Самая дорогая система ПВО, находящаяся на вооружении Украины, — американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Стоимость целого ЗРК может достигать миллиарда долларов, а одна ракета стоит около 3,7 млн долларов.

Первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией, SAMP/T стоит 500 млн долларов за батарею. Одна ракета Aster-30 для системы стоит 2 млн долларов.

Ракета AIM-9X («воздух» — «воздух») для норвежского зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS может стоить около 1,1 млн долларов. Ракета класса «воздух — воздух» AMRAAM 120 чуть дешевле — 900 тысяч долларов.

Стоимость немецкого комплекса IRIS-T составляет около 140−180 млн евро. Одна ракета класса «воздух — воздух» стоит около 900 тысяч долларов.

Приблизительно 500 тысяч долларов стоит ракета для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral, разработанного Францией.

Стоимость ракеты к переносному зенитному ракетному комплексу Stinger превышает 480 тысяч долларов.

Американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия MIM-23 Hawk стоит 30 млн долларов, а ракета к нему — 250 тысяч долларов.

Ракета до ЗРК малой дальности Shorad Aspide стоит более 100 тысяч долларов. Дешевле всего стоят ракеты для американского ЗРК Vampire, предназначенного для борьбы с беспилотниками — 30 тысяч долларов.

Слово і Діло По материалам:

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