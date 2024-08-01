Сколько стоят ракеты к системам ПВО, которые закрывают небо Украины (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят ракеты к системам ПВО, которые закрывают небо Украины (инфографика)

Казна и Политика
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россия тратит сотни миллионов долларов на массированные удары по Украине ракетами и дронами. При этом стоимость отражения этих атак тоже очень высока, учитывая, какие системы противовоздушной обороны сейчас стоят на вооружении ВСУ.
А если речь идет, например, об уничтожении «шахедов», то финансовый ущерб Украины превышает ущерб россии от их запуска. «Слово и дело» разобралось, сколько стоят ракеты к системам ПВО, закрывающим небо Украины.
Сколько стоят ракеты к системам ПВО, которые закрывают небо Украины (инфографика)
Самая дорогая система ПВО, находящаяся на вооружении Украины, — американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Стоимость целого ЗРК может достигать миллиарда долларов, а одна ракета стоит около 3,7 млн долларов.
Первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией, SAMP/T стоит 500 млн долларов за батарею. Одна ракета Aster-30 для системы стоит 2 млн долларов.
Ракета AIM-9X («воздух» — «воздух») для норвежского зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS может стоить около 1,1 млн долларов. Ракета класса «воздух — воздух» AMRAAM 120 чуть дешевле — 900 тысяч долларов.
Стоимость немецкого комплекса IRIS-T составляет около 140−180 млн евро. Одна ракета класса «воздух — воздух» стоит около 900 тысяч долларов.
Приблизительно 500 тысяч долларов стоит ракета для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral, разработанного Францией.
Стоимость ракеты к переносному зенитному ракетному комплексу Stinger превышает 480 тысяч долларов.
Американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия MIM-23 Hawk стоит 30 млн долларов, а ракета к нему — 250 тысяч долларов.
Ракета до ЗРК малой дальности Shorad Aspide стоит более 100 тысяч долларов. Дешевле всего стоят ракеты для американского ЗРК Vampire, предназначенного для борьбы с беспилотниками — 30 тысяч долларов.
По материалам:
Слово і Діло
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