ПВО, дроны и боеприпасы: Швеция предоставляет Украине более $500 миллионов на укрепление обороны — Finance.ua

ПВО, дроны и боеприпасы: Швеция предоставляет Украине более $500 миллионов на укрепление обороны Сегодня 10:32 — Казна и Политика

ПВО, дроны и боеприпасы: Швеция предоставляет Украине более $500 миллионов на укрепление обороны

Швеция выделила Украине 4,8 миллиарда шведских крон (более 502 миллионов долларов США) на усиление обороноспособности.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции.

Шведское правительство 22 мая поручило Вооруженным силам Швеции предоставить экономическую помощь многосторонним фондам и инициативам, направленным на укрепление обороноспособности Украины. Общая сумма этих пожертвований составляет около 4,8 миллиарда шведских крон.

Эти средства — часть 19-го пакета помощи Украине, представленного шведским правительством 31 марта и принятого Риксдагом (шведским парламентом) 29 апреля.

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«Эти выплаты сделают украинские вооруженные силы и оборонную промышленность сильнее в защите от россии», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В шведском оборонном ведомстве отметили, что Стокгольм оказывает поддержку нескольким фондам и инициативам по закупке материально-технических средств с целью укрепления обороноспособности Украины, созданных международным сообществом.

В частности, пожертвования будут направлены Коалиции по разминированию (свыше 10,4 миллионов долларов США) на закупку оборудования для разминирования, в частности датчиков мин, транспортных средств и средств индивидуальной защиты; Коалиции дронов (более 31,4 миллиона долларов США) на закупку беспилотников разного типа; Коалиции морских сил и средств (более 5,2 миллиона долларов США) на подготовку личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge; ІТ-коалиции (более 3,1 миллиона долларов США) на закупку оборудования для создания украинской системы ситуационной осведомленности Delta.

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В дополнение к этому, шведское правительство согласовало дополнительный взнос в размере более 1 миллиарда шведских крон (более 104 миллиона долларов США) в «датскую модель» закупок материально-технических средств и оборудования для украинской оборонной промышленности.

Также Стокгольм выделит 418 миллионов шведских крон (свыше 43,7 миллионов долларов США) на закупку материальных средств для поддержки строительства Сухопутных войск Украины, включая бронетехнику.

Кроме того, в шведском Минобороны анонсировали поддержку инициативы по закупке боеприпасов, в частности чешской инициативы (дополнительно более 57,5 ​​миллиона долларов США) и эстонской инициативы (еще примерно 57 миллионов долларов США).

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Правительство Швеции также предоставит Украине более 1 миллиарда шведских крон (более 104 миллионов долларов США) на закупку систем ПВО и беспилотников дальнего радиуса действия.

Укрінформ По материалам:

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