Швеция планирует профинансировать инновационные направления в сфере обороны — Finance.ua
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Швеция планирует профинансировать инновационные направления в сфере обороны

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Швеция готова профинансировать инновационные направления в сфере обороны, сообщил представитель шведского правительственного агентства FMV бригадный генерал Йоган Аксельссон во время встречи с заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции Сергеем Боевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, Аксельссон презентовал украинской стороне список направлений, которые могут быть проработаны. Боев подчеркнул, что для Украины актуальными остаются вопросы противодействия КАБам и возможность перехвата вражеских дронов.
Как отмечается, актуальным остается производство шведских БМП CV-90, проявивших себя на поле боя как надежная техника.
Они также обсудили детали наработки по совместным предприятиям, которые будут производить критически важное вооружение.
«Украинско-шведские отношения в оборонной отрасли развиваются, и это подтверждение нашего стратегического сотрудничества. Швеция — один из лидеров помощи Украине, и мы рады делиться опытом в ответ на развитие совместных проектов», — отметил замминистра.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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