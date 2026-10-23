Банки-банкроты в Украине будут выводить с рынка по новым правилам: что изменится с 2027 года

С 3 января 2027 года в Украине изменится процедура вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Новые правила позволят привлекать к урегулированию одного учреждения нескольких инвесторов и совмещать разные способы передачи его активов и обязательств. Это должно расширить возможности сохранения банковского бизнеса и усилить защиту вкладчиков и кредиторов.

Изменения предусмотрены Законом № 4962-IX. Об их последствиях рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктория Степанец.

Как изменится процедура вывода банков с рынка

В настоящее время кроме ликвидации банка предусмотрены три основных варианта урегулирования его неплатежеспособности:

продажа банка полностью — инвестор получает готовый бизнес с клиентами и сетью;

создание переходного банка — новое учреждение берет на себя ключевые функции проблемного банка, а впоследствии его продают новому владельцу;

передача активов и обязательств другому банку (P&A — принимающее учреждение получает определенные активы и обязательства неплатежеспособного банка).

Новый закон позволит совмещать эти инструменты в пределах одной процедуры. К примеру, активы и обязательства можно будет передать одному банку, а акции проблемного учреждения продать другому инвестору. Выбор схемы будет зависеть от целей и потенциальных покупателей.

Также предусмотрена возможность повторно проводить открытый конкурс по урегулированию банка. Предварительно квалифицированные потенциальные инвесторы получат больше времени для ознакомления с информацией об учреждении.

Кроме того, закон устраняет препятствия для применения механизма bail-in, при котором обязательства банка перед акционерами и связанными с ним лицами могут прекращаться или конвертироваться в акции. Это позволит использовать такой инструмент, если есть инвестор, заинтересованный в приобретении банка.

Что это значит для вкладчиков, банков и инвесторов

Расширение инструментов урегулирования должно создать условия для увеличения количества сделок по передаче активов и обязательств другим банкам вместо ликвидации учреждений, говорят в ФГВФЛ.

Привлечение большего числа потенциальных инвесторов может усилить конкуренцию между ними. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для более выгодных условий для вкладчиков и кредиторов.

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Для действующих банков такие сделки станут возможностью быстрее расширять клиентскую базу и масштабировать бизнес. Инвесторы смогут получить больше вариантов для выхода на банковский рынок.

В то же время, новые правила расширяют возможности для урегулирования неплатежеспособности, но сами по себе не гарантируют, что каждый проблемный банк удастся продать или передать другому учреждению.