0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки-банкроты в Украине будут выводить с рынка по новым правилам: что изменится с 2027 года

22
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Неплатежеспособный банк
Неплатежеспособный банк
С 3 января 2027 года в Украине изменится процедура вывода неплатежеспособных банков с рынка.
Новые правила позволят привлекать к урегулированию одного учреждения нескольких инвесторов и совмещать разные способы передачи его активов и обязательств. Это должно расширить возможности сохранения банковского бизнеса и усилить защиту вкладчиков и кредиторов.
Изменения предусмотрены Законом № 4962-IX. Об их последствиях рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктория Степанец.

Как изменится процедура вывода банков с рынка

В настоящее время кроме ликвидации банка предусмотрены три основных варианта урегулирования его неплатежеспособности:
  • продажа банка полностью — инвестор получает готовый бизнес с клиентами и сетью;
  • создание переходного банка — новое учреждение берет на себя ключевые функции проблемного банка, а впоследствии его продают новому владельцу;
  • передача активов и обязательств другому банку (P&A — принимающее учреждение получает определенные активы и обязательства неплатежеспособного банка).
Место для вашей рекламы
Новый закон позволит совмещать эти инструменты в пределах одной процедуры. К примеру, активы и обязательства можно будет передать одному банку, а акции проблемного учреждения продать другому инвестору. Выбор схемы будет зависеть от целей и потенциальных покупателей.
Читайте также
Также предусмотрена возможность повторно проводить открытый конкурс по урегулированию банка. Предварительно квалифицированные потенциальные инвесторы получат больше времени для ознакомления с информацией об учреждении.
Кроме того, закон устраняет препятствия для применения механизма bail-in, при котором обязательства банка перед акционерами и связанными с ним лицами могут прекращаться или конвертироваться в акции. Это позволит использовать такой инструмент, если есть инвестор, заинтересованный в приобретении банка.

Что это значит для вкладчиков, банков и инвесторов

Расширение инструментов урегулирования должно создать условия для увеличения количества сделок по передаче активов и обязательств другим банкам вместо ликвидации учреждений, говорят в ФГВФЛ.
Привлечение большего числа потенциальных инвесторов может усилить конкуренцию между ними. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для более выгодных условий для вкладчиков и кредиторов.
Читайте также
Для действующих банков такие сделки станут возможностью быстрее расширять клиентскую базу и масштабировать бизнес. Инвесторы смогут получить больше вариантов для выхода на банковский рынок.
В то же время, новые правила расширяют возможности для урегулирования неплатежеспособности, но сами по себе не гарантируют, что каждый проблемный банк удастся продать или передать другому учреждению.
Напомним, 4 октября президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4962-IX, который меняет правила работы с неплатежеспособными банками и призван усилить защиту вкладчиков и кредиторов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems