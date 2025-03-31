Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи — Finance.ua
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Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи

Казна и Политика
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Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи
Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи
Правительство Швеции представило 19-й пакет помощи Украине. Он — самый большой с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Sveriges Television.
Стоимость пакета помощи составляет 16 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов), среди которых:
  • 0,92 млрд долларов будут потрачены на вооружение. Речь идет о, вероятно, боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны (ПВО);
  • 0,5 млрд долларов пойдут нескольким фондам и коалициям, которые будут покупать оборудование для Украины.
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Также 50 млн долларов будет направлено на оборудование для Вооруженных сил Украины: пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства.
«россия владеет инициативой в войне, и мы должны поддержать Украину, чтобы сломить эту тенденцию», — заявил глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон.
Швеция активно поддерживает Украину во время войны, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Она поставляет вооружение, технику и оборудование для укрепления обороноспособности. Также страна участвует в обучении украинских военных и поддерживает оборонную промышленность Украины.
Кроме военной помощи, Швеция финансирует восстановление разрушенной инфраструктуры, разминирование и оказание медицинской помощи.
По материалам:
РБК-Україна
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