«Щит Ахиллеса» за $3 млрд: Греция запустила масштабную программу модернизации ПВО — Finance.ua

«Щит Ахиллеса» за $3 млрд: Греция запустила масштабную программу модернизации ПВО Сегодня 04:57 — Мир

«Щит Ахиллеса» за $3 млрд: Греция запустила масштабную программу модернизации ПВО





Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил в парламенте программу «Щит Ахиллеса» — масштабный проект создания интегрированной многоуровневой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Army Recognition.

На реализацию проекта выделено 2,8 млрд евро (3 млрд долларов), а сам он станет центральным элементом общей программы модернизации национальной обороны Греции стоимостью 25 млрд евро.

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Греция модернизирует систему ПВО на фоне растущей нестабильности в регионе. Особую обеспокоенность вызывают:

широкое применение БПЛА и высокоточного оружия в современных конфликтах;

расширение потенциала баллистических ракет в регионе;

обострение споров с Турцией по вопросам воздушного и морского пространства.

В настоящее время греческие вооруженные силы располагают 81 зенитно-ракетным комплексом, из которых:

36 пусковых установок M 901 Patriot PAC-2 (США);

Patriot PAC-2 (США); 12 пусковых установок С-300ПМУ1 (россия);

9 систем Crotale NG/GR (Франция);

4 ЗРК 9К331 Тор-M 1 (россия);

(россия); 20 ракет RIM-7M Sparrow, встроенных в систему Skyguard.

Аналитики подчеркнули, что эти системы хоть и надежны, но устарели в плане скорости реагирования, сетевой интеграции и многозадачного применения.

Система Barak MX

Одним из ключевых компонентов программы «Щит Ахиллеса» может стать израильская система Barak MX, разработанная Israel Aerospace Industries (IAI). Она обеспечивает перехват целей на дальностях от 35 до 150 км и способна бороться с БПЛА, самолетами, крылатыми и баллистическими ракетами. Систему уже выбрали такие страны, как Германия и Финляндия.

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«У Греции уже есть американские системы Patriot. Если бы мы покупали новые, время ожидания составляло бы четыре-пять лет. Европейские возможности ограничены. Израиль, с которым мы поддерживаем стратегический союз, может предложить решение побыстрее», — сказал Мицотакис.

В то же время рассматриваются и другие кандидаты:

SAMP/T NG (Франция) с ракетой Aster 30;

NASAMS (США/Норвегия) с AIM-120 AMRAAM;

IRIS-T SLM (Германия);

Patriot PAC-3 MSE (США).

Примечательно, что в списке кандидатов на модернизацию нет российских систем, таких как С-400 (такими владеет Турция) и новейших С-500 «Прометей». Обозреватели отмечают, что программа «Щит Ахиллеса» — не просто модернизация ПВО, а кардинальное изменение в оборонной доктрине Греции. Она разработана как сетецентрическая система обороны, объединяющая в единую командно-контрольную архитектуру систему датчиков, передовые перехватчики и обмен данными в режиме реального времени.

Фокус По материалам:

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