Макрон объявил дополнительную военную помощь для Украины на €2 млрд — Finance.ua

Макрон объявил дополнительную военную помощь для Украины на €2 млрд Сегодня 10:43 — Казна и Политика

Макрон объявил дополнительную военную помощь для Украины на €2 млрд

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении военной помощи Украине на 2 млрд евро во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

«Необходимо продолжать сопротивление, и сегодня (26 марта. — Ред.) я объявил о дополнительных 2 миллиардах евро военной поддержки Украине со стороны Франции», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже в среду.

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По словам французского лидера, в новый пакет войдут противотанковые ракеты MILAN, средства ПВО, ракеты MICA для истребителей Mirage, зенитно-ракетные комплексы Mistral, бронемашины VAB AMX-10 RX и боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Макрон заверил, что Франция «продолжит свои обязательства». Он назвал ключевые направления военной помощи от Франции, которые уже были реализованы, и отметил, что страны уже «достигли прогресса в сотрудничестве в вопросах спутниковой и разведывательной деятельности».

По словам Макрона, французская поддержка будет дополнена производством оборудования в Украине благодаря партнерству с французскими оборонными компаниями.

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«Эти два миллиарда евро поддержки основываются на этом первом компоненте, и наше намерение завтра — мобилизовать всех присутствующих партнеров для продолжения этой непосредственной поддержки Украины», — подчеркнул он.

Второй элемент дискуссии в четверг будет касаться длительного прекращения огня, обеспечения его соблюдения, сообщил Макрон.

«Это будет важной частью работы, которую мы будем делать завтра с нашими европейскими коллегами, именно для того, чтобы построить эту последовательность: измеряемое краткосрочное прекращение огня, политические дискуссии, а затем прекращение огня, которое может быть консолидированным и полностью контролируемым», — отметил президент.

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