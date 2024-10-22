Украина и Франция подписали грантовое соглашение на €200 млн — Finance.ua
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Украина и Франция подписали грантовое соглашение на €200 млн

Казна и Политика
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Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Французской Республики в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины на общую сумму €200 млн, передает Интерфакс-Украина.
Это €200 млн грантов, которые смогут использовать компании во Франции и в Украине и местные органы власти для поддержания критически важной инфраструктуры и горнодобывающих работ в Украине. Итак, межправительственное соглашение было подписано 7 июня. Сегодня мы подписываем соглашение о финансировании", — сказал Вейсьер.
Он пояснил, что проекты для финансирования обсуждает украинская сторона, в отношении них принимают решения, после чего их примет французская сторона. Вскоре после этого эти средства можно использовать.
По словам посла Франции, реализация проектов может начаться в этом году, через несколько недель.
«Было представлено много проектов на сумму свыше €700 млн, а есть только €200 млн. Это означает, что французские компании готовы быть здесь активными и взаимодействовать с Украиной», — подчеркнул Вейсьер.
Со своей стороны, Свириденко отметила, что пока не может назвать конкретных договоров, которые будут реализовываться в рамках соглашения, поскольку нужно дождаться их утверждения французской стороной.
По ее словам, с украинской стороны участниками договоров в рамках соглашения будут преимущественно министерства как центральные органы исполнительной власти, инициировавшие проекты.
В то же время, она отметила, что все проекты в рамках подписанного соглашения будут направлены на разминирование территории Украины, а также сферу здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.
«По договоренности сторон, учитывая все эти вызовы, связанные с энергетикой, мы хотим, чтобы минимум €60 млн из этой суммы было направлено на поддержание энергетики и реализацию проектов водоснабжения», — констатировала Свириденко.
По материалам:
uaprom
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