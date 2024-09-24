Франция предоставит Украине минимум 60 млн евро для поддержки энергетики в этом году — Finance.ua

Франция предоставит Украине минимум 60 млн евро для поддержки энергетики в этом году Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Франция предоставит Украине минимум 60 млн евро для поддержки энергетики в этом году

Франция до конца текущего года предоставит Украине минимум EUR60 млн.

Об этом сообщил специальный уполномоченный президента Франции по помощи и восстановлению Украины Пьер Эльброн.

«С приближением зимы ситуация становится критической — мы должны действовать сейчас, чтобы быстро предложить конкретные энергетические решения», — написал он в соцсети X по итогам заседания министерской группы G7+ по энергетической поддержке Украины на уровне глав МИД на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой встрече отметил, что страны G7+ с начала полномасштабного вторжения рф мобилизовали более $4 млрд на поддержку энергетического сектора Украины.

В заявлении по результатам министерской встречи G7+ отмечается, что страны приветствуют дальнейшие обязательства по предоставлению финансирования и поддержки в неденежной форме для покрытия важнейших потребностей украинского энергетического сектора, в частности ремонта поврежденных электростанций и систем централизованного теплоснабжения, развертывания новых, распределенных источников энергии, аварийного резервного питания для критически важных служб и пассивной защиты энергетической инфраструктуры.

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