Греция израсходует 25 миллиардов евро на оборону до 2037 года — Finance.ua

Греция израсходует 25 миллиардов евро на оборону до 2037 года
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна потратит 25 миллиардов евро на оборону к 2037 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
План, который определит обороноспособность Греции в среднесрочной перспективе, появился на фоне стремления стран Европы увеличить военные расходы в условиях продолжающейся агрессии рф против Украины и ослабления присутствия США на континенте.
«Инвестиции в наш оборонный потенциал — это инвестиции в наш суверенитет», — отметил Мицотакис.
Как известно, Греция исторически была одним из членов НАТО с самыми высокими затратами на оборону в доле от своего экономического производства, регулярно превышая целевой показатель альянса в 2% от ВВП даже на пике своего кризиса суверенного долга.
Во многом это связано с давним соперничеством с соседней Турцией, источником постоянной напряженности, которая вынуждает обе страны поддерживать сильные возможности сдерживания. За последние пять лет Греция приобрела 24 истребителя Rafale у Франции и заказала до 40 ударных истребителей F-35 у США.
Новая 12-летняя стратегия устанавливает сумму, которую правительство планирует потратить на дальнейшее наращивание оборудования и других возможностей.
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