Инвестиции на $1,4 млрд: Великобритания создаст цифровые военные системы с учетом опыта ВСУ — Finance.ua
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Инвестиции на $1,4 млрд: Великобритания создаст цифровые военные системы с учетом опыта ВСУ

Мир
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Британия инвестирует в оборонные технологии $1,4 миллиарда (1 миллиард фунтов стерлингов), которые будут направлены на создание новой цифровой системы наведения. Решение было принято после анализа боевого опыта Украины в войне с россией.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Денежные средства пойдут на создание так называемой «Цифровой сети нацеливания» — системы, которая позволит британским военным гораздо быстрее выявлять и уничтожать вражеские цели. Это часть стратегии перевооружения армии и адаптации к современным угрозам.
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Эти инвестиции являются частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема ВВП к 2027 году.
«Трудно извлеченные уроки незаконной войны путина в Украине не оставляют нам иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны благодаря силам, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники», — сказал министр обороны Британии Джон Гили.
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Оборонное ведомство Великобритании также планирует создать кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от кибератак и координации киберопераций.
Новая структура будет еще руководить операциями по глушению сигналов противника, передаваемых беспилотникам и ракетам, и будет помогать перехватывать военные коммуникации.
По материалам:
УНН
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