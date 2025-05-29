Инвестиции на $1,4 млрд: Великобритания создаст цифровые военные системы с учетом опыта ВСУ — Finance.ua

Инвестиции на $1,4 млрд: Великобритания создаст цифровые военные системы с учетом опыта ВСУ Сегодня 20:21 — Мир

Британия инвестирует в оборонные технологии $1,4 миллиарда (1 миллиард фунтов стерлингов), которые будут направлены на создание новой цифровой системы наведения. Решение было принято после анализа боевого опыта Украины в войне с россией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Денежные средства пойдут на создание так называемой «Цифровой сети нацеливания» — системы, которая позволит британским военным гораздо быстрее выявлять и уничтожать вражеские цели. Это часть стратегии перевооружения армии и адаптации к современным угрозам.

Читайте также Британия направит сверхдоходы от замороженных российских активов на вооружение для Украины

Эти инвестиции являются частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема ВВП к 2027 году.

«Трудно извлеченные уроки незаконной войны путина в Украине не оставляют нам иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны благодаря силам, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники», — сказал министр обороны Британии Джон Гили.

Читайте также Великобритания расширила санкции против россии

Оборонное ведомство Великобритании также планирует создать кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от кибератак и координации киберопераций.

Новая структура будет еще руководить операциями по глушению сигналов противника, передаваемых беспилотникам и ракетам, и будет помогать перехватывать военные коммуникации.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.