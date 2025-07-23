Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов (фото) — Finance.ua
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Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов (фото)

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Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов (фото)
Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов (фото)
Британия и Турция подписали первоначальное соглашение о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon после одобрения Германии.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет РБК-Украина.
По словам источника, знакомого с решением, соглашение было достигнуто после того, как Совет Безопасности Германии одобрил запрос на 40 истребителей Eurofighter. По словам собеседника агентства, Турция заверила, что будет использовать самолеты только в рамках солидарности с НАТО, то есть не против другого члена альянса.
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Многомиллиардное оборонное соглашение долгое время откладывалось из-за политической напряженности между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правительство Великобритании и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис были проинформированы о решениях, сообщил источник.
Ранее Совет безопасности Германии блокировал продажу из-за напряженности в отношениях между Турцией и соседней Грецией.
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Это одобрение является признаком роста оборонного сотрудничества между Турцией и ее западными союзниками, поскольку Европа стремится укрепить свою оборонную промышленность после вторжения россии в Украину в 2022 году, одновременно снижая зависимость от США. Помимо соглашения по Eurofighter Анкара также добивается одобрения США на закупку новых истребителей F-16 и F-35.
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Финансовые условия сделки пока неясны. Турция получила первоначальное ценовое предложение в этом году, и агентство Bloomberg ранее сообщало, что Анкара запросила по меньшей мере 20 самолетов на сумму около 5 млрд евро.
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Ранее Великобритания и Германия подписали широкомасштабный договор о дружбе, который усилит связи обеих стран в ряде сфер, в том числе и обороны.
Также правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии.

Справка Finance.ua:

  • Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Его разработка началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.
  • В 1994 году полетел первый прототип, а поступать на вооружение самолет начал с 2000-х годов. Всего произведено 586 самолетов, каждый из которых стоит примерно 120 млн долларов. На вооружении Typhoon имеют Великобритания, Германия, Италия и Саудовская Аравия.
По материалам:
Finance.ua
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