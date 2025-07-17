Великобритания и Германия подписали договор о дружбе: что предусматривает — Finance.ua

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе: что предусматривает Сегодня 15:43

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе: что предусматривает

Великобритания и Германия подписали широкомасштабный договор о дружбе, который усилит связи обеих стран в ряде сфер, в том числе и обороны.

Об этом сообщает Reuters

Как отметили в берлинском аналитическом центре SWP, договор является признаком нормализации немецко-британских отношений после Brexit, а также признаком того, что Лондон стал еще более важным партнером в сфере безопасности из-за «трансатлантической неопределенности».

Reuters объясняет, что Германия уже имеет подобные договоры и с другими странами, например Францией.

В частности, по словам неназванного чиновника, «в свете российской агрессии против Украины чрезвычайно важен «пункт относительно взаимной помощи».

Что предусматривает договор

Лондон и Берлин обязались «проводить совместные экспортные кампании» с целью привлечения заказов из других стран на оборудование, производимое вместе, например, истребителей Typhoon Eurofighter и бронетранспортера Boxer.

Отдельно следует добавить, что, как писали СМИ, Берлин и Германия обяжутся в течение следующего десятилетия совместно реализовать программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike.

Кроме обороны, договор включает соглашение о развитии нового прямого железнодорожного сообщения между двумя странами и совместной борьбе с нелегальной миграцией.

«Германия обязалась запретить содействие нелегальной миграции в Великобританию, изменив законодательство до конца года», — пишет Reuters.

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