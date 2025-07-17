Британія та Німеччина підписали договір про дружбу: що передбачає — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія та Німеччина підписали договір про дружбу: що передбачає

6
Британія та Німеччина підписали договір про дружбу: що передбачає
Британія та Німеччина підписали договір про дружбу: що передбачає
Велика Британія та Німеччина підписали широкомасштабний договір про дружбу, який посилить зв’язки обидвох країн в низці сфер, у тому ж числі й оборони.
Про це повідомляє Reuters.
Як відзначили у берлінському аналітичному центрі SWP, договір є ознакою нормалізації німецько-британських відносин після Brexit, а також ознакою того, що Лондон став ще важливішим партнером у сфері безпеки через «трансатлантичну невизначеність».
Reuters пояснює, що Німеччина вже має подібні договори й з іншими країнами, наприклад, Францією.
Зокрема, за словами неназваного чиновника, «у світлі російської агресії проти України, є надзвичайно важливим «пункт щодо взаємної допомоги».

Що передбачає договір

Лондон та Берлін зобов’язались «проводити спільні експортні кампанії» з метою залучення замовлень з інших країн на обладнання, яке вони виробляють разом, наприклад, винищувачів Typhoon Eurofighter й бронетранспортера Boxer.
Окремо варто додати, що, як писали ЗМІ, Берлін та Німеччина зобов’яжуться впродовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike.
Окрім оборони, договір включає угоду щодо розвитку нового прямого залізничного сполучення між двома країнами та спільну боротьбу з нелегальною міграцією.
«Німеччина зобов’язалася заборонити сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, змінивши законодавство до кінця року», — пише Reuters.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems