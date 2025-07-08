Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине — Finance.ua
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Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине

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Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине
Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине
Правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии.
Это следует из обновленного санкционного списка правительства Великобритании.
В список ограничительных мероприятий вошли два физических лица — начальник войск радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Они командуют войсками, причастными к применению химического оружия в Украине.
Сейчас их активы на территории Великобритании будут заморожены, им запрещается въезд в страну.
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Также под новые санкции попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии.
«Институт снабжал российских военных гранатами с ядовитым веществом РГ-Во для борьбы с массовыми беспорядками, которые использовались как метод ведения войны против Украины в нарушение Конвенции о химическом оружии», — говорится в объяснении.
Напомним, Европейский Союз готовит в координации с американскими сенаторами новый пакет санкций против россии, который может стать самым жестким за все время полномасштабной войны.
По материалам:
Укрінформ
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