Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине Сегодня 19:30

Британия ввела новые санкции против россии за использование химоружия в Украине

Правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии.

Это следует из обновленного санкционного списка правительства Великобритании.

В список ограничительных мероприятий вошли два физических лица — начальник войск радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Они командуют войсками, причастными к применению химического оружия в Украине.

Сейчас их активы на территории Великобритании будут заморожены, им запрещается въезд в страну.

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Также под новые санкции попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии.

«Институт снабжал российских военных гранатами с ядовитым веществом РГ-Во для борьбы с массовыми беспорядками, которые использовались как метод ведения войны против Украины в нарушение Конвенции о химическом оружии», — говорится в объяснении.

Напомним, Европейский Союз готовит в координации с американскими сенаторами новый пакет санкций против россии, который может стать самым жестким за все время полномасштабной войны.

Укрінформ По материалам:

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