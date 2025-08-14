АМПУ объявила тендер на реконструкцию причала Одесского порта стоимостью более 539 млн грн — Finance.ua
АМПУ объявила тендер на реконструкцию причала Одесского порта стоимостью более 539 млн грн

Казна и Политика
В Одесском морском порту собираются более чем за 539 млн гривен реконструировать причал.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
«Одесский филиал ГП „Администрация морских портов Украины“ объявил открытые торги по выполнению строительных работ по реконструкции причала № 7 Одесского морского порта. Ожидаемая стоимость работ составляет более 539 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Проект предусматривает увеличение длины причала с 357,4 до 386,5 метра, углубление акватории, расширение конструктивной ширины и повышение допустимой погрузки на складские площадки с 10 до 20 тонн на квадратный метр.
Завершить реконструкцию планируется к 31 декабря 2027 года.
Ожидается, что модернизация повысит пропускную способность причала до двух миллионов тонн грузов в год и обеспечит АМПУ дополнительные доходы на уровне более ста миллионов гривен в год.⠀
