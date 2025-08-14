Нацбанк предлагает разрешить ФЛП быть пользователями Системы BankID: каковы изменения — Finance.ua

Нацбанк предлагает разрешить ФЛП быть пользователями Системы BankID: каковы изменения Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Национальный банк предлагает обновить Положение о системе BankID НБУ.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

С целью приведения его норм в соответствие с требованиями европейского законодательства, а именно — Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 910/2014 об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке, а также Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Для чего это

Это позволит нормативно урегулировать внедрение в Системе BankID НБУ элементов, присущих схемам электронной идентификации, что будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним/существенным (substantial) уровнем доверия (в соответствии с Законом).

Что предлагают:

ввести новые и уточнить определение некоторых действующих терминов, а также ввести понятие «услуга электронной идентификации Системы BankID НБУ» и урегулировать порядок и правила ее предоставления;

расширить список лиц, которые могут быть пользователями Системы BankID НБУ, включив в него физических лиц-предпринимателей;

уточнить, что обязательным условием использования системы пользователем является его открытый счет у абонента-идентификатора;

у абонента-идентификатора; определить, что возможность использования системы пользователем (получение полной или ограниченной услуги электронной идентификации) зависит от применяемого способа его идентификации и верификации абонентом-идентификатором, а также соответствия абонента-идентификатора требованиям Положения и документов, утвержденных решениями Совета Системы BankID НБУ;

определить, что отношения между абонентами-идентификаторами и пользователями по использованию системы регулируются условиями заключенных между ними договоров, которые должны содержать требования, определенные документами, утвержденными решениями Совета Системы BankID НБУ и/или Положением;

нормировать действия поставщика услуг электронной идентификации (абонента-идентификатора), которые он должен выполнить до предоставления услуги электронной идентификации Системы BankID НБУ;

расширить перечень обязанностей поставщика услуг электронной идентификации (абонента-идентификатора) в соответствии с требованиями Закона, в частности части третьей статьи 112;

обязать поставщика услуг электронной идентификации (абонента-идентификатора) предусмотреть в договоре с пользователем обязанность пользователя относительно: обеспечения пользователем конфиденциальности своих учетных данных доступа и невозможности доступа к ним других лиц; неотложного уведомления абонента-идентификатора о подозрении или факте компрометации учетных данных доступа; прохождение процедуры актуализации данных о пользователе способом и сроками, установленными в договоре между банком и пользователем; предоставление абоненту-идентификатору информации об изменении пользовательских данных, используемых для передачи средствами Системы BankID НБУ, до использования услуги электронной идентификации.

ужесточить требования к абоненту-идентификатору обеспечения многофакторной аутентификации пользователей в системе путем обязательного применения динамической аутентификации;

обеспечения многофакторной аутентификации пользователей в системе путем обязательного применения динамической аутентификации; ужесточить требования к абонентам-идентификаторам в части информационной безопасности и защиты информации в системе;

уточнить требования к абонентам по обработке электронных запросов на электронную дистанционную идентификацию и электронным подтверждениям электронной дистанционной идентификации;

предусмотреть обязанность поставщика услуг электронной идентификации (абонента-идентификатора) разработать, утвердить и выполнять план прекращения предоставления услуги электронной идентификации Системы BankID НБУ. Такой план должен содержать надлежащий порядок прекращения предоставления услуг электронной идентификации Системы BankID НБУ, порядок и сроки уведомления пользователей и Национального банка, а также информацию о хранении и уничтожении документов и электронных данных, полученных при регистрации пользователей.

Также предлагается урегулировать право учебных заведений публичного права использовать систему на некоммерческих условиях для выполнения своих функций.

Напомним, с 1 августа вступили в силу нормы главы 4 раздела IV Закона Украины «О платежных услугах», которыми внедряется концепция открытого банкинга.

Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне. Зачем приняли это изменение, как это повлияет на банковскую сферу, будут ли деньги украинцев в безопасности — разбираемся в статье Finance.ua.

