Трамп анонсировал пошлины для Европы — Finance.ua

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Трамп анонсировал пошлины для Европы

Мир
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Трамп анонсировал пошлины для Европы
Трамп анонсировал пошлины для Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре введет 25% пошлины против Европейского Союза, который был «создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты».
Об этом он заявил на первом заседании правительства в среду, 26 февраля, сообщает The Guardian.
Трамп сказал, что вскоре обнародует детали нового таможенного плана против Евросоюза.
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«Мы приняли решение, и объявим его очень скоро. Это будет 25%», — заявил президент США.
Он не сообщил дополнительных деталей, но упомянул автопроизводителей и отметил, что пошлины будут применяться «в общем».
«Это будет касаться автомобилей и всего прочего», — сказал Трамп.
ЕС пообещал «решительно и незамедлительно» ответить на «неоправданные» торговые барьеры, сигнализируя о том, что готов быстро ответить на новые тарифы.
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«ЕС решительно и незамедлительно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли, включительно с тем, когда тарифы используются для обжалования законной и недискриминационной политики. ЕС всегда будет защищать европейский бизнес, работников и потребителей от неоправданных пошлин», — сказал представитель Еврокомиссии.
Издание отмечает, что французский президент Эммануэль Макрон на этой неделе встретился с Трампом в Вашингтоне, и выразил надежду на то, что смог отговорить Трампа от торгового спора с ЕС и вместо этого сосредоточился на своих отношениях с Китаем.
«Давайте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно. Надеюсь, я его убедил», — сказал Макрон Fox News после встречи.
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Напомним, 20 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал с 1 февраля введение 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Таможенный тариф на импорт из Китая должен составлять 10%.
В ответ Канада ввела 25% таможенный тариф на товары из США.

Фондовый рынок США обвалился после заявлений Трампа

Фондовый рынок США рухнул на $500 миллиардов всего через час после заявления президента Дональда Трампа о введении новых пошлин на европейские товары.
Реакция рынка была мгновенной: главные биржевые индексы пошли вниз, а капитализация крупнейших компаний стала стремительно сокращаться.
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По материалам:
suspilne.media
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