Трамп планирует продавать «золотые карты» для получения гражданства США за $5 млн — Finance.ua

Трамп планирует продавать «золотые карты» для получения гражданства США за $5 млн Сегодня 10:35 — Мир

Трамп планирует продавать «золотые карты» для получения гражданства США за $5 млн

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы продажи «золотых карт» для состоятельных иностранцев стоимостью $5 млн. Эти карты будут предоставлять право на проживание и работу в Соединенных Штатах и ​​облегчат процесс получения гражданства.

Об этом пишет CNN.

«У нас есть грин-карты, а это будет „золотая карта“. Мы установим цену примерно в $5 млн. Она предоставит все преимущества грин-карты и станет путём к гражданству. Состоятельные люди будут приезжать к нам и покупать ее», — объяснил Трамп.

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По его словам, продажа «золотых карт» стартует примерно через две недели, и он прогнозирует, что их будут покупать миллионами. На вопрос журналистов о возможности продажи таких карт российским олигархам президент ответил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов — они очень приятные люди».

Министр торговли Говард Лутник отметил, что новая инициатива может заменить действующую программу EB-5, позволяющую иностранным инвесторам получать грин-карты через вложения в американские проекты и создание рабочих мест.

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Программа EB-5, созданная Конгрессом США в 1990 г., направлена ​​на стимулирование экономического развития путем привлечения иностранных инвестиций. Она предоставляет инвесторам и их семьям возможность получить статус постоянного резидента США при условии инвестирования значительных средств в экономику страны и создания новых рабочих мест.

Минимальный размер инвестиций составляет $1 050 000 или $800 000 в депрессивные регионы. Средства должны способствовать созданию или сохранению не менее 10 рабочих мест для граждан США, а их происхождение должно быть подтверждено законными источниками. Главный заявитель может включить в заявку супругов и детей до 21 года, которые также получают статус постоянных резидентов.

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