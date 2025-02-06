США продлили на полтора года действие спецстатуса TPS для украинцев — Finance.ua

США продлили на полтора года действие спецстатуса TPS для украинцев Сегодня 09:35

США продлили на полтора года действие спецстатуса TPS для украинцев

В Соединенных Штатах Америки продлили на 18 месяцев действие статуса временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для граждан Украины, находящихся в США из-за российской широкомасштабной военной агрессии.

Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

В американском ведомстве отметили, что продление позволяет соответствующим гражданам Украины, прибывшим в страну до 16 августа 2023 года, сохранять статус TPS и разрешение на трудоустройство после проверки.

«Продление TPS связано с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют гражданам Украины, имеющим право на получение пособия, безопасно вернуться», — рассказали в министерстве США.

Так, указывается в релизе ведомства 10 января, после соответствующего анализа было установлено, что 18-месячное продление TPS является «оправданным из-за условий, вызванных расширением российского военного вторжения в Украину, крупнейшей обычной военной операции в Европе после мировой войны II».

Перерегистрация для подтверждения статуса TPS

Расширение TPS для граждан Украины позволяет примерно 103 700 текущим правомочным бенефициарам повторно зарегистрироваться для этого специального статуса при проведении проверки на соответствие требованиям программы.

Также отмечается, что перерегистрация ограничена лицами, ранее зарегистрированными со статусом в TPS для граждан Украины.

«Эта группа включает граждан Украины (и лиц без гражданства, которые последний раз проживали в Украине), которые без перерыва проживают в Соединенных Штатах максимально с 16 августа 2023 года, имея или не имея законного иммиграционного статуса», — пояснили в американском ведомстве.

В министерстве внутренней безопасности США также обратили внимание, что каждый человек, дело которого рассматривает Департамент внутренней безопасности, проходит строгую проверку национальной и общественной безопасности во время начального процесса подачи заявки и еще раз во время перерегистрации.

«Если будет выявлено, что какой-то человек представляет угрозу, он может быть задержан, выслан или передан в другие федеральные ведомства для дальнейшего расследования или уголовного преследования, если это необходимо. Физические лица не допускаются к TPS, если они были осуждены за какое-то тяжкое преступление или два проступка», — рассказали в министерстве.

Кроме того, американское ведомство признает, что «не все повторно зарегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на трудоустройство до истечения срока действия их текущего EAD» и автоматически продлевает на 12 месяцев срок действия EAD, ранее выданных с обозначением TPS Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.