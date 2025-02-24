Европа стоит на пороге новой эры из-за Трампа, — глава МИД Нидерландов Сегодня 17:10

Европа находится «в начале новой эры» и должна научиться полагаться на себя. Континенту следует реалистично отреагировать на новую политику президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Замечания Велдкампа прозвучали после того, как Фридрих Мерц, победитель выборов в Германии, усомнился в том, сохранится ли НАТО в «нынешнем виде» до июня, и заявил, что Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал.

«Эпоха, начавшаяся с падением Берлинской стены, теперь закончилась», — сказал Велдкамп, отвечая на вопрос о высказываниях вероятного следующего канцлера Германии, прибыв на встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе.

«Как европейцы мы должны объединиться не только в рамках ЕС, но и с британцами, норвежцами и другими странами, которые хотят участвовать, чтобы противостоять новым вызовам, которые нам бросает, в частности, Трамп», — сказал он.

Европейские чиновники были обескуражены решением Трампа провести переговоры с россией по прекращению войны против Украины, отвергнув как Киев, так и Европу, а также предупреждением его администрации о том, что Соединенные Штаты больше не сосредоточены на безопасности Европы в первую очередь.

«Мы все превратились в голлистов», — сказал Велдкамп, имея в виду бывшего президента Франции Шарля де Голля. — «Это означает, что мы привержены нашим трансатлантическим отношениям, но с реалистичными ожиданиями относительно того, что это означает».

Больше санкций

Министры ЕС согласовали очередной пакет санкций против москвы, приуроченный к третьей годовщине вторжения россии в Украину, перед серией встреч в Брюсселе, Киеве и Вашингтоне по Украине в ближайшие дни.

Лидеры Евросоюза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить дополнительную поддержку Украины, гарантии европейской безопасности и способы финансирования потребностей европейской обороны.

«Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать что-то подобное в телешоу, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе… стало ясно, что это правительство не слишком заботится о судьбе Европы», — заявил Мерц после победы его консерваторов на выборах.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Европе придется продемонстрировать силу, но при этом работать над сохранением связей с Соединенными Штатами.

«Мы все ощущаем изменение риторики США, особенно в последние две-три недели», — сказал Липовский по прибытии на встречу в Брюсселе. «Но это не значит, что мы прекращаем это взаимодействие. Как раз наоборот», — сказал он.

Демонстрация поддержки

Также 24 февраля несколько лидеров и министров ЕС посетили Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, а лидеры Франции и Великобритании встретятся с Трампом в Соединенных Штатах на этой неделе.

«Нашим главным приоритетом остается укрепление сопротивления Украины», — заявила в Киеве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. «Мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов», — добавила она. «И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели».

По ее словам, Украина выиграет от планов ЕС по наращиванию европейского производства вооружений и оборонного потенциала.

16-й пакет санкций ЕС против россии, согласованный министрами иностранных дел 24 февраля, содержит запрет на импорт первичного алюминия и продажу игровых консолей, а также внесение в список владельцев и операторов 74 судов так называемого теневого флота, используемых для обхода санкций. Кроме того, санкции введены против олигарха Евгения Евтушенкова и других владельцев военных заводов.

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