Соглашение с Украиной о недрах пока не рассматривается — министр финансов США Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Соглашение с Украиной о недрах пока не рассматривается — министр финансов США

Инвестиционное соглашение о доступе к редкоземельным минералам Украины на данный момент не рассматривается.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет CNN.

«Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас была отличная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в четверг — фантастическая с премьер-министром Киром Стармером. Все они поддержали мирное соглашение», — сказал Бессент.

По его словам, Зеленскому было достаточно приехать, подписать экономическое соглашение и подтвердить единство между народами Украины и США, но он все сорвал.

На вопрос журналистов, на столе или соглашение, Бессент ответил: «Пока нет». «Нужно понять, готов ли Зеленский двигаться дальше. Каков смысл в экономическом соглашении, если он хочет войны? Президент Трамп стремится к миру», — подытожил он.

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Напомним, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся конфликтом между политиками. Президент США обвинил Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, после чего украинская делегация была вынуждена покинуть Белый дом.

По данным журналистки Fox News Джеки Гайнрих, цитировавшей источники в администрации Трампа, после спора американский лидер фактически «выставил» Зеленского (kicked out). Собеседники уточнили, что это было не решение Зеленского, а указание Трампа.

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