Зеленский: Украина готова к соглашению о полезных ископаемых, решение за США — Finance.ua
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Зеленский: Украина готова к соглашению о полезных ископаемых, решение за США

Казна и Политика
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Зеленский: Украина готова к соглашению о полезных ископаемых, решение за США
Зеленский: Украина готова к соглашению о полезных ископаемых, решение за США
Владимир Зеленский заявил о готовности заключить соглашение с Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых. В то же время, по его словам, подписание соглашения зависит от решения американской стороны.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
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«Это соглашение было подготовлено командами. Это было непросто в течение нескольких недель и теперь оно готово. Я думаю, они должны подписать. Страны должны подписать, министры должны подписать. И все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — отметил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что Киев не возражал против соглашения, но стремился выяснить, какие именно гарантии безопасности она предусматривает.
«Я так понимаю, что США хотели это соглашение. И мы были не против этого соглашения. Но мы хотели понять, что именно будет гарантировано в этом соглашении в плане безопасности и какие будут следующие шаги. Еще раз — для наших людей. Во время войны было много ужасных вещей, и мы не хотим сюрпризов», — сказал он.
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Украинская делегация досрочно покинула Белый дом, и Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых после спора между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом во время заявлений для прессы.
По материалам:
НВ
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