Зеленский оценил возможность остановки помощи США — Finance.ua

Зеленский оценил возможность остановки помощи США Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Зеленский оценил возможность остановки помощи США

Возможная остановка американской помощи Украине будет выгодна только путинской россии.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами после саммита в Лондоне.

Он напомнил, что и Украина, и Европа считают Америку своим стратегическим партнером.

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«Мы работаем с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что это невыгодно всем, чтобы эта помощь остановилась. Мы, безусловно, понимаем, что помощь, которую мы сейчас получаем, была принята Конгрессом Соединенных Штатов Америки», — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что новая помощь Украине в Конгрессе США сейчас не рассматривается, однако надеется на продолжение диалога и поддержки. При этом важна не только военная помощь, но и общий стратегический курс США в поддержку мира и стабильности в европейском регионе.

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«Мы рассчитываем на помощь Соединенных Штатов Америки, безусловно, и я считаю, что прекращение такой помощи — это помощь будет тогда исключительно путину, и поэтому я считаю, что Соединенные Штаты — представители цивилизованного мира, лидеры этого мира. И думаю, они точно не будут помогать путину», — добавил Зеленский.

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