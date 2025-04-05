Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи — Finance.ua
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Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи

Мир
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Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи
Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи
США больше не будут нести основное бремя предоставления гуманитарной помощи в мире.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Reuters.
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«Мы не являемся правительством мира. Мы будем оказывать гуманитарную помощь, как и все остальные, и будем делать это так хорошо, как сможем. Но у нас также есть и другие потребности, которые мы должны учитывать», — сказал Рубио журналистам в Брюсселе.

Призыв в другие страны

Рубио заявил, что несправедливо ожидать, что США продолжат обеспечивать 60−70% всей гуманитарной помощи в мире, когда есть множество других богатых стран, которые должны внести свой вклад. Он особо отметил Китай и Индию в этом контексте.
«Мы являемся самой богатой страной в мире, но наши ресурсы не безграничны. Они не безграничны и у нас огромный государственный долг. У нас также есть много других приоритетов, и пора все это переосмыслить. Мы будем помогать чем сможем. Но у нас есть и другие вещи, о которых мы должны позаботиться», — заявил Рубио.
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Он также призвал другие богатые страны планеты взять на себя ответственность после разрушительного землетрясения в Мьянме.
Соединенные Штаты, ранее являвшиеся крупнейшим гуманитарным донором в мире, предложили в качестве помощи относительно скромную сумму в $2 миллиона.
Вашингтон также объявил о намерении направить трех экспертов для оценки убытков, однако их прибытие задерживается из-за проблем с получением виз от военного режима Мьянмы.
Ранее США регулярно направляли квалифицированных спасателей в пострадавшие регионы, оперативно оказывая помощь после цунами, землетрясений и других бедствий.
По материалам:
Укрінформ
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