Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи — Finance.ua

Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи Сегодня 14:25 — Мир

Госсекретарь США заявил об уменьшении роли страны в оказании гуманитарной помощи

США больше не будут нести основное бремя предоставления гуманитарной помощи в мире.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

Читайте также Украинцы в США ошибочно получили письма с приказом покинуть страну

«Мы не являемся правительством мира. Мы будем оказывать гуманитарную помощь, как и все остальные, и будем делать это так хорошо, как сможем. Но у нас также есть и другие потребности, которые мы должны учитывать», — сказал Рубио журналистам в Брюсселе.

Призыв в другие страны

Рубио заявил, что несправедливо ожидать, что США продолжат обеспечивать 60−70% всей гуманитарной помощи в мире, когда есть множество других богатых стран, которые должны внести свой вклад. Он особо отметил Китай и Индию в этом контексте.

«Мы являемся самой богатой страной в мире, но наши ресурсы не безграничны. Они не безграничны и у нас огромный государственный долг. У нас также есть много других приоритетов, и пора все это переосмыслить. Мы будем помогать чем сможем. Но у нас есть и другие вещи, о которых мы должны позаботиться», — заявил Рубио.

Он также призвал другие богатые страны планеты взять на себя ответственность после разрушительного землетрясения в Мьянме.

Соединенные Штаты, ранее являвшиеся крупнейшим гуманитарным донором в мире, предложили в качестве помощи относительно скромную сумму в $2 миллиона.

Вашингтон также объявил о намерении направить трех экспертов для оценки убытков, однако их прибытие задерживается из-за проблем с получением виз от военного режима Мьянмы.

Ранее США регулярно направляли квалифицированных спасателей в пострадавшие регионы, оперативно оказывая помощь после цунами, землетрясений и других бедствий.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.