Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики — Finance.ua
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Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики

Личные финансы
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Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики
Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики
Пошлины Соединенных Штатов Америки, наложенные на Китай, могут повысить цены на iPhone на 43%.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку аналитиков нью-йоркского центра Rosenblatt Securities.
Несмотря на перемещение производства во Вьетнам и Индию, большинство iPhone все еще производится в Китае, на который Вашингтон наложил пошлины в 54%.
Если эти сборы сохранятся, компания Apple столкнется с выбором: поглотить дополнительные расходы или перевести их на клиентов. Акции компании Apple уже упали более чем на 8% после объявления пошлин.
Самая дешевая модель iPhone 16 была выпущена в США с ценой 799 долларов. Но она может возрасти до 1142 долларов, если повышение на 43% перейдет к потребителям. iPhone 16 Pro Max, который сейчас продается за 1599 долларов, может стоить около 2300 долларов.
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Соучредитель Counterpoint Research Нил Шах считает, что компания Apple должна поднять цены в среднем по меньшей мере на 30%, чтобы компенсировать импортные пошлины.
Анджело Зино, аналитик по капиталу в CFRA Research, считает, что компании будет трудно перевести более 5−10% расходов на потребителей.
«Мы ожидаем, что Apple отложит любое значительное повышение [цен на] телефоны до этой осени, когда планируется выпуск ее iPhone 17, поскольку обычно так она справляется с запланированным повышением цен», — сказал аналитик.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил, что наложит взаимные пошлины на товары из всех стран мира размером 10%. Он также анонсировал введение более высоких дополнительных налогов для некоторых стран — 34% для Китая и 20% для Европейского Союза. Американские тарифы также коснулись Украины — на ее товары США введут 10% пошлины.
По материалам:
hromadske
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