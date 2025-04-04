Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики — Finance.ua

Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики Сегодня 22:23 — Личные финансы

Пошлины США могут увеличить цены на iPhone на 43% — аналитики

Пошлины Соединенных Штатов Америки, наложенные на Китай, могут повысить цены на iPhone на 43%.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценку аналитиков нью-йоркского центра Rosenblatt Securities.

Несмотря на перемещение производства во Вьетнам и Индию, большинство iPhone все еще производится в Китае, на который Вашингтон наложил пошлины в 54%.

Если эти сборы сохранятся, компания Apple столкнется с выбором: поглотить дополнительные расходы или перевести их на клиентов. Акции компании Apple уже упали более чем на 8% после объявления пошлин.

Самая дешевая модель iPhone 16 была выпущена в США с ценой 799 долларов. Но она может возрасти до 1142 долларов, если повышение на 43% перейдет к потребителям. iPhone 16 Pro Max, который сейчас продается за 1599 долларов, может стоить около 2300 долларов.

Читайте также Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине — мнение банкира

Соучредитель Counterpoint Research Нил Шах считает, что компания Apple должна поднять цены в среднем по меньшей мере на 30%, чтобы компенсировать импортные пошлины.

Анджело Зино, аналитик по капиталу в CFRA Research, считает, что компании будет трудно перевести более 5−10% расходов на потребителей.

«Мы ожидаем, что Apple отложит любое значительное повышение [цен на] телефоны до этой осени, когда планируется выпуск ее iPhone 17, поскольку обычно так она справляется с запланированным повышением цен», — сказал аналитик.

Читайте также Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил , что наложит взаимные пошлины на товары из всех стран мира размером 10%. Он также анонсировал введение более высоких дополнительных налогов для некоторых стран — 34% для Китая и 20% для Европейского Союза. Американские тарифы также коснулись Украины — на ее товары США введут 10% пошлины.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.