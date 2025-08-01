ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года — Finance.ua

ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года
Технологии продолжают радикально менять рынок труда. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, за следующие пять лет ряд профессий исчезнет особенно быстрыми темпами — преимущественно из-за автоматизации, цифровизации и развития искусственного интеллекта.
В новой инфографике Visual Capitalist представил 15 профессий, которые подвергнутся наибольшему сокращению в ближайшие пять лет. Эти данные базируются на опросе более тысячи международных компаний, в общей сложности охватывающих более 14 млн. работников.
Какие профессии будут сокращены больше всего
- Сотрудники почтовой службы
- Банковские кассиры и связанные с ними служащие
- Специалисты по вводу данных
- Кассиры и продавцы билетов
- Административные помощники и исполнительные секретари
- Работники полиграфии и смежных отраслей
- Работники бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы
- Работники по учету материалов и хранению запасов
- Транспортные работники и кондукторы
- Продавцы-поставщики, продавцы газет и уличные продавцы, а также работники смежных сфер
- Графические дизайнеры
- Эксперты по урегулированию ущерба, эксперты и следователи
- Чиновники юридической сферы
- Помощники юристов
- Телемаркетологи
Наиболее уязвимыми оказались канцелярские и офисные должности. Прогнозируется, что количество работников почтовой службы сократится на 40%, банковских кассиров — на 35%, а специалистов по вводу данных — на 34%. Такие профессии первыми подпадают под сокращение, поскольку их задачи легко автоматизировать с помощью ИИ.
Также под угрозой — должности в розничной торговле и административном секторе. Кассиры, контролеры и продавцы билетов — спрос на эти профессии будет снижаться из-за расширения электронной коммерции и технологий самообслуживания.
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