ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года

Личные финансы
24
ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года
ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года
Технологии продолжают радикально менять рынок труда. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, за следующие пять лет ряд профессий исчезнет особенно быстрыми темпами — преимущественно из-за автоматизации, цифровизации и развития искусственного интеллекта.
В новой инфографике Visual Capitalist представил 15 профессий, которые подвергнутся наибольшему сокращению в ближайшие пять лет. Эти данные базируются на опросе более тысячи международных компаний, в общей сложности охватывающих более 14 млн. работников.

Какие профессии будут сокращены больше всего

  1. Сотрудники почтовой службы
  2. Банковские кассиры и связанные с ними служащие
  3. Специалисты по вводу данных
  4. Кассиры и продавцы билетов
  5. Административные помощники и исполнительные секретари
  6. Работники полиграфии и смежных отраслей
  7. Работники бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы
  8. Работники по учету материалов и хранению запасов
  9. Транспортные работники и кондукторы
  10. Продавцы-поставщики, продавцы газет и уличные продавцы, а также работники смежных сфер
  11. Графические дизайнеры
  12. Эксперты по урегулированию ущерба, эксперты и следователи
  13. Чиновники юридической сферы
  14. Помощники юристов
  15. Телемаркетологи
ТОП-15 профессий, которые будут исчезать быстрее остальных до 2030 года
Наиболее уязвимыми оказались канцелярские и офисные должности. Прогнозируется, что количество работников почтовой службы сократится на 40%, банковских кассиров — на 35%, а специалистов по вводу данных — на 34%. Такие профессии первыми подпадают под сокращение, поскольку их задачи легко автоматизировать с помощью ИИ.
Читайте также
Также под угрозой — должности в розничной торговле и административном секторе. Кассиры, контролеры и продавцы билетов — спрос на эти профессии будет снижаться из-за расширения электронной коммерции и технологий самообслуживания.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems