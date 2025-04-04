Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине — мнение банкира Сегодня 10:05 — Валюта

Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине — мнение банкира

Введенные президентом США Дональдом новые пошлины могут повлиять на мировую экономику. Однако главный фактор для Украины — война.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

«Конечно, существует достаточно большой соблазн в оценке и прогнозах ситуации на валютном рынке привязаться к таможенной политике Соединенных Штатов. Однако у нас продолжается война и, к счастью, вовремя принятые монетарные меры уберегли украинский валютный рынок от пропасти», — сказал он.

Банкир напомнил: в Украине действует режим «управляемой гибкости», в котором присутствует как государственное курсовое регулирование, так и рыночные механизмы, формирующие курсовые ценники. То есть, в случае определенных курсовых угроз у Нацбанка как у основного игрока на рынке имеются все механизмы избежать резких курсовых взлетов и падений.

«Иными словами, 10% пошлины от США не должны сказаться на курсовых показателях. Тем более, что США не являются ключевым украинским импортером», — считает Мамедов.

Банкир привел следующие данные. Объем экспортной выручки по результатам 2024 года составил 38,9 млрд долларов (61,6% от объемов за 2021 год). Около 59% полученной выручки поступило в Украину из стран Европы, в том числе 57% из стран ЕС. Экспорт в страны Азии составил 25,6% общего объема. Экспорт товаров в страны Африки — 7,6%, в страны Америки — 3% (в том числе 2,2% в США), в Австралию и страны Океании — 0,06% от общего объема.

«Таким образом, 10% пошлины от США не должно радикально изменить соотношение украинского экспорта», — сказал он.

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Мамедов отметил, что возможность новой мировой рецессии, о которой уже заговорили экономисты, нельзя исключать, но не только из-за таможенной политики США. «Существует множество нерешенных вопросов, больше касающихся мирного сосуществования в мире. В случае мирового роста расходов на оборонную промышленность, думаю, понятие „рецессия“ вообще будет неуместным», — сказал он.

Однако Украину волнует главным образом, завершится ли война и на каких условиях. «От этого будет зависеть в прямом смысле абсолютно все», — убежден вице-президент Ассоциации украинских банков.

«Если же будет снижение внешнеэкономической деятельности (в частности снижение экспорта) именно из-за мирового экономического кризиса, ведь под новые пошлины попало подавляющее большинство наших стран-партнеров, в частности ЕС, это повлияет на объемы международных валютных резервов, которые сейчас являются основным источником для Нацбанка для проведения валютных интервенций на валютном рынке», — пояснил он.

Объем финансовой международной поддержки, которая позволяет покрывать дефицит бюджета, важен для Украины. Любое снижение объемов помощи в текущем и следующем году может быть критическим для страны. «Однако, на мой взгляд, все же именно война является наибольшим фактором влияния на украинскую экономику», — констатировал Мамедов.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будет установлена ​​10% пошлина на экспорт товаров в США.

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