Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев — Finance.ua
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Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев

Казна и Политика
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Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев
Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев
Торговая война президента Соединенных Штатов Америки Трампа может иметь последствия для поддержки Украины со стороны Запада.
Об этом сообщает в Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, что Трамп ввел пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. Кроме того, во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут добавляться к базовым.
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«О негативах (позитивах) от „дня освобождения“ для Украины, я бы, несмотря на различные противоречивые прогнозы, на позитивы не рассчитывал», — отметил Гетманцев.
«Безусловно, сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США (0,9 млрд долл. или 2% всего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это нужно отвечать зеркально. Здесь хотелось бы услышать позицию Минэкономики.
Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", — написал Гетманцев.
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Он также вспомнил прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки, которое было при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре.
«Вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долл. — экономический цинизм высшего сорта», — резюмировал он.
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Ранее мы писали, что тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры. Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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