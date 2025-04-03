Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев Сегодня 16:41 — Казна и Политика

Как повлияют пошлины Трампа на помощь Украине — Гетманцев

Торговая война президента Соединенных Штатов Америки Трампа может иметь последствия для поддержки Украины со стороны Запада.

Об этом сообщает в Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, что Трамп ввел пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. Кроме того, во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут добавляться к базовым.

Читайте также Мировая торговая война: Трамп ввел пошлины для большинства стран мира

«О негативах (позитивах) от „дня освобождения“ для Украины, я бы, несмотря на различные противоречивые прогнозы, на позитивы не рассчитывал», — отметил Гетманцев.

«Безусловно, сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США (0,9 млрд долл. или 2% всего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это нужно отвечать зеркально. Здесь хотелось бы услышать позицию Минэкономики.

Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", — написал Гетманцев.

Читайте также В ЕС отреагировали на новые тарифы Трампа

Он также вспомнил прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки, которое было при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре.

«Вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долл. — экономический цинизм высшего сорта», — резюмировал он.

Читайте также Тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир — президент Европейского центробанка

Ранее мы писали, что тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры. Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.